Михаил Мишустин: ситуация на внутреннем рынке продовольствия остается стабильной

В ближайшие годы агросектор должен выйти на темпы роста 3% в год Pixabay

Ситуация на внутреннем рынке сельскохозяйственного сырья и продовольствия остается стабильной. Правительство предпринимает для этого все необходимые меры. Об этом в ходе доклада в Госдуме заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, одной из первоочередных задач является успешное проведение посевной кампании.



Ресурсы для этого, включая доступ к заемным средствам, возможность обновить сельхозтехнику или приобрести удобрения, аграриям предоставлены, заверил Мишустин. В частности, по поручению президента дополнительно выделяется более 150 млрд руб. на субсидирование программы льготного кредитования. Также активно применяются механизмы таможенно-тарифного регулирования, чтобы защитить интересы российских потребителей.



Премьер-министр отметил, что для этого был введен запрет на экспорт зерновых и сахара, а также некоторых масличных и продуктов их переработки. По словам Мишустина, правительство постоянно мониторит ситуацию с ценами на продовольствие. В частности, чтобы не допустить роста стоимости хлеба, увеличили субсидирование предприятий хлебопекарной промышленности, напомнил Мишустин. «В ближайшие годы наше сельское хозяйство и смежные, обеспечивающие отрасли должны выйти на темпы роста выше 3% в год. Увеличить выпуск продукции, которую еще вчера вынуждены были закупать за границей. Такую задачу поставил президент», — подчеркнул глава кабмина.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что ситуация в АПК действительно стабилизировалась. «Цены находятся в относительном равновесии. Положительно влияет укрепление курса рубля. Однако, с другой стороны, никто не знает, что с ним будет дальше, что вызывает у бизнеса непонимание того, как дальше действовать», — сказал эксперт. Еще один важный вопрос — это доступ к кредитным ресурсам. «Да, есть субсидии, но они не закрывают всех потребностей», — оценил Рылько. Третий волнующий фактор, по его словам, — цепочки поставок, где сейчас довольно высокая степень неопределенности.



В ходе доклада Мишустин также рассказал, что доля российских семян в отечественном АПК составляет почти две трети, цель — достижение 75% в этой отрасли через восемь лет. Он заверил, что Россия будет наращивать производство, особенно учитывая нынешнюю ситуацию. Он напомнил, что при поддержке государства уже создано 32 селекционно-семеноводческих и три селекционно-племенных центра. В этом году на их развитие будет выделено дополнительно не менее 5 млрд руб., что должно помочь закрыть потребности аграриев.



Кроме того, Мишустин рассказал, что правительство и власти регионов окажут поддержку населению в период сохраняющегося роста цен. «Системные меры правительства, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос, который был в магазинах, постепенно начал сходить на нет. Однако, конечно, рост цен пока сохраняется. И здесь важно — поддержать людей», — сказал он.

