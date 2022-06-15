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Российские пекари попросили правительство увеличить господдержку

Санкции привели к росту затрат на сырье, оборудование, упаковку и логистику

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Союз пекарей считает, что размер субсидии следует увеличить как минимум в три раза
Pixabay
Союз пекарей считает, что размер субсидии следует увеличить как минимум в три раза
Pixabay

Российский союз пекарей (РСП) обратился к зампреду комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежде Школкиной с просьбой изменить правила субсидирования хлебопекарных предприятий, пишет «Коммерсантъ». Программа субсидирования производства хлеба, утвержденная в конце марта, оторвана от реальности, поскольку отрасли необходима значительно большая помощь, отмечает союз. Авторы обращения считают, что субсидия в размере 2,5 руб. на 1 кг продукции не может снизить напряженность после введения нового пакета западных санкций, которые привели к росту затрат на сырье, оборудование, упаковку и логистику.

Для получения помощи приходилось собирать большое количество документов, а сам процесс оказался излишне забюрократизированным, обращает внимание РСП. В результате многие предприятия решили не оформлять субсидии вовсе. По данным Минсельхоза, производителям выдали менее пятой части из выделенных Минсельхозом 2,5 млрд руб., отмечает «Коммерсантъ».

В РСП полагают, что размер субсидии следует увеличить как минимум в три раза — до 7,5 руб./кг. Также ее следует распространить на сдобные, слоеные и диетические изделия, увеличить период получения субсидии и разрешить тем, кто ей пользуется, повышать цены. Школкина подтвердила изданию, что передала обращение пекарей в правительство. Она согласилась с тем, что механизм поддержки следует скорректировать как в вопросе величины поддержки, так и в снижении количества бюрократических процедур.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, текущей господдержки, конечно, недостаточно. «Толку от «копеек», которые были выделены хлебопекам, нет. Эти средства не могли решить проблемы, потому что для получения денег претенденты должны были заморозить стоимость своей продукции, в первую очередь массовых сортов хлеба. А мукомолы вообще не получили поддержки», — говорит он. При этом Гуревич подчеркнул, что в текущих условиях возможности «заморозить» цены у хлебопеков нет, так как сверхрентабельности при производстве массовых сортов хлеба не наблюдается. «В условиях, когда растут цены на все, такие обязательства не могут быть исполнены. Поэтому обращение союза правильное», — считает он.

Однако, по его мнению, повышение господдержки не решит всех проблем отрасли. «Нужно решить вопрос с субсидированием малоимущих слоев населения и прекратить давить на производителей относительно уровней цен», — уверен он.

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Екатерина Шокурова 

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