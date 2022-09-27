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Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Компании

«Макфа» начала экспортировать муку в Саудовскую Аравию

До марта планируется поставить 5 тысяч тонн

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В прошлом сезоне Россия увеличила экспорт муки в два с лишним раза
А. Махонин
В прошлом сезоне Россия увеличила экспорт муки в два с лишним раза
А. Махонин

Компания «Макфа», один из крупнейших российских производителей макарон, муки и круп, начала поставки муки в одну из торговых сетей Саудовской Аравии. Об этом управляющий директор компании Антон Белоусов рассказал в ходе пресс-конференции, пишет «Прайм». По его словам, первая тысяча тонн продукции уже отгружена, до марта, включая уже вывезенный товар, планируется поставить 5 тыс. т. «В принципе для нас это действительно серьезный результат», — сказал Белоусов. 

Он отметил, что в августе прошлого года «Макфа» договорилась с подведомственным Минсельхозу центром «Агроэкспорт» о разработке гида по рынку Саудовской Аравии, в частности, дорожная карта касалась муки, макаронных изделий и круп; результатом стало заключение контракта на поставки муки.

Согласно собственным данным компании, «Макфа» поставляет свою продукцию во все регионы России, а также в 25 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Европу, Азию, Южную и Северную Америки и страны СНГ. Компания входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция «Макфа» охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронные товары, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки.

В начале сентября Союз экспортеров зерна сообщал, что в завершившемся сезоне экспорт муки увеличился в два с лишним раза — с 205,4 тыс. т до 488,3 тыс. т. Причиной такого роста стали ограничения на экспорт зерновых — по сравнению с ними вывозить муку гораздо выгоднее, пояснял тогда «Агроинвестору» президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич.

В прошлом сезоне крупнейшие покупатели российской муки значительно увеличили ее закупку: Грузия — почти в 12 раз (до 136,3 тыс. т), Афганистан — более чем в 22 раза (до 100,6 тыс. т), Ирак — свыше чем в 12 раз (до 63,9 тыс. т). Турция, которая всегда покупала у нас только зерно и сама производила муку, в прошлом сезоне приобрела 42,3 тыс. т муки (в 60 раз больше, чем в предыдущем сезоне). Гуревич считает, что российские мукомолы могли бы расширить и географию экспорта.

Согласно июньскому обзору «Агроэкспорта», за последние годы вывоз российской пшеничной муки в целом характеризуется положительной динамикой. Максимальный объем отгрузок был зафиксирован в 2019 году, когда за рубеж было поставлено 314,6 тыс. т на $103 млн. В 2021 году России поставила на внешние рынки 261,1 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки. Это на 3,3% больше, чем годом ранее. Экспортная выручка увеличилась на 10,1% до $86,8 млн. Основу экспорта пшеничной муки — более 97% выручки — составила мука из мягкой пшеницы. 

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Екатерина Шокурова 

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