Турецкая компания хочет построить в Приморье завод по производству муки и лапши

Основным рынком сбыта продукции должны стать страны АТР Pixabay

Турецкая компания Imas Makine Sanayi А.S., специализирующаяся на производстве оборудования для мукомольного сектора и комбикормовых заводов, планирует построить в Приморском крае мукомольный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). По ее данным, в состав комплекса войдут элеватор, линии по производству муки, макарон, лапши и бисквитов. Инвестиции в проект составят 8,4 млрд руб.



Соглашение о строительстве было подписано между КРДВ и турецкой компанией на Восточном экономическом форуме. КРДВ предложила под проект участки в ТОР «Надеждинская», резидентом которой планирует стать инвестор. На первом этапе планируется построить мукомольный завода мощностью 1,4 тыс. т. На втором и третьем этапах будут сделаны инвестиции в производство лапши, манной крупы, макаронного производства и производства печенья, вафель и кексов.



Предполагается, что основным рынком сбыта продукции станут страны АТР. Сырье на завод будут поставлять агропредприятия Алтайского и Приморского краев. Гендиректор турецкой компании Мустафа Озкылыч отметил, что предпосылками для реализации проекта в Приморье стало в том числе выгодное расположение планируемой производственной площадки к основным рынкам сбыта в странах АТР, уточнила пресс-служба КРДВ.



В 2021 году Россия экспортировала 261,1 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Основу экспорта пшеничной муки — более 97% экспортной выручки — составила мука из мягкой пшеницы. Основными покупателями российской пшеничной и пшенично-ржаной муки в прошлом году стали Грузия, Афганистан и Белоруссия. По оценке экспертов центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, ключевым направлением сбыта российской пшеничной муки рассматривается Китай, перспективными направлениями поставок также являются другие страны Азии — Гонконг, Таиланд и Малайзия.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «Агроинвестору», что строительство этого завода очень важно, так как в Приморье нет ни одного мукомольного предприятия со времен СССР. Он отметил, что вся мука в этот регион завозится из Алтайского края и других регионов Западной Сибири. По его словам, объем производства зерна в Приморье крайне низкий, поэтому его придется завозить из других регионов, а это дешевле и проще, чем муку.



Гуревич отметил, что запустить в России какое-либо производство без рисков невозможно. В данном случае их можно оценить, только зная баланс зерновых и муки, а также другие показатели. «Это будет не очень большое предприятие, поэтому проблем с реализацией муки у компании не будет. Однако продекларировать проект и ввести завод в эксплуатацию — это разные вещи. Нужно смотреть, что будет дальше», — сказал он. Гуревич также отметил, что с учетом геополитической ситуации среди иностранных инвесторов не так много желающих вкладывать средства в производство в России.



В прошлом году о похожих планах заявляла турецкая компания MonDef. Она планировала строительство на юге страны, вблизи Черноморского побережья, элеватора емкостью 50 тыс. т и мельницы мощностью переработки 1 тыс. т зерна в день для последующих поставок муки на зарубежные рынки. Объект должен был быть готов в 2023 году. С того момента сообщений о ходе реализации проекта не было.



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