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Инвестиции

Турецкая компания хочет построить в Приморье завод по производству муки и лапши

Предполагаемые инвестиции в проект составляют 8,4 млрд рублей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Основным рынком сбыта продукции должны стать страны АТР
Pixabay
Основным рынком сбыта продукции должны стать страны АТР
Pixabay

Турецкая компания Imas Makine Sanayi А.S., специализирующаяся на производстве оборудования для мукомольного сектора и комбикормовых заводов, планирует построить в Приморском крае мукомольный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). По ее данным, в состав комплекса войдут элеватор, линии по производству муки, макарон, лапши и бисквитов. Инвестиции в проект составят 8,4 млрд руб.

Соглашение о строительстве было подписано между КРДВ и турецкой компанией на Восточном экономическом форуме. КРДВ предложила под проект участки в ТОР «Надеждинская», резидентом которой планирует стать инвестор. На первом этапе планируется построить мукомольный завода мощностью 1,4 тыс. т. На втором и третьем этапах будут сделаны инвестиции в производство лапши, манной крупы, макаронного производства и производства печенья, вафель и кексов.

Предполагается, что основным рынком сбыта продукции станут страны АТР. Сырье на завод будут поставлять агропредприятия Алтайского и Приморского краев. Гендиректор турецкой компании Мустафа Озкылыч отметил, что предпосылками для реализации проекта в Приморье стало в том числе выгодное расположение планируемой производственной площадки к основным рынкам сбыта в странах АТР, уточнила пресс-служба КРДВ.

В 2021 году Россия экспортировала 261,1 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Основу экспорта пшеничной муки — более 97% экспортной выручки — составила мука из мягкой пшеницы. Основными покупателями российской пшеничной и пшенично-ржаной муки в прошлом году стали Грузия, Афганистан и Белоруссия. По оценке экспертов центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, ключевым направлением сбыта российской пшеничной муки рассматривается Китай, перспективными направлениями поставок также являются другие страны Азии — Гонконг, Таиланд и Малайзия.

Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «Агроинвестору», что строительство этого завода очень важно, так как в Приморье нет ни одного мукомольного предприятия со времен СССР. Он отметил, что вся мука в этот регион завозится из Алтайского края и других регионов Западной Сибири. По его словам, объем производства зерна в Приморье крайне низкий, поэтому его придется завозить из других регионов, а это дешевле и проще, чем муку. 

Гуревич отметил, что запустить в России какое-либо производство без рисков невозможно. В данном случае их можно оценить, только зная баланс зерновых и муки, а также другие показатели. «Это будет не очень большое предприятие, поэтому проблем с реализацией муки у компании не будет. Однако продекларировать проект и ввести завод в эксплуатацию — это разные вещи. Нужно смотреть, что будет дальше», — сказал он. Гуревич также отметил, что с учетом геополитической ситуации среди иностранных инвесторов не так много желающих вкладывать средства в производство в России.

В прошлом году о похожих планах заявляла турецкая компания MonDef. Она планировала строительство на юге страны, вблизи Черноморского побережья, элеватора емкостью 50 тыс. т и мельницы мощностью переработки 1 тыс. т зерна в день для последующих поставок муки на зарубежные рынки. Объект должен был быть готов в 2023 году. С того момента сообщений о ходе реализации проекта не было. 

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Екатерина Шокурова 

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