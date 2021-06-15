Турция планирует построить мукомольные заводы в России

Турция — крупнейший экспортер муки в мире М. Стулов

Из-за введения пошлин на экспорт зерна и его квотирование основной покупатель российской пшеницы — Турция — заявила о намерении создать мукомольные предприятия в России. Вопрос обсуждался на совещании директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Марины Афониной, рассказал «Коммерсанту» источник. В планах турецкой компании MonDef строительство на юге страны, вблизи Черноморского побережья, элеватора емкостью 50 тыс. т и мельницы мощностью переработки 1 тыс. т зерна в день для последующих поставок муки на зарубежные рынки. Объект может быть готов через два года, уточняет издание.



Минсельхоз знает о проекте и напоминает, что мукомольные предприятия в России получают господдержку. Например, они могут получить льготные кредиты на закупку зерна или инвесткредит на восемь лет на строительство, реконструкцию, модернизацию завода и покупку оборудования, пишет «Коммерсантъ».



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, Турция — крупнейший экспортер муки в мире, а около 70% пшеницы для переработки страна импортирует из России, причем, не только для собственного потребления: турецкие бизнесмены большую часть пускают на переработку и торгуют мукой на мировом рынке, отмечает «Коммерсантъ». Решение построить мукомольный завод в России может быть связано с нестабильной экономической ситуацией в Турции и высокой волатильностью турецкой лиры, сказал Рылько изданию. По данным Центра оценки качества зерна, с 1 июля 2020 года по 10 июня 2021-го поставки зерна из России в Турцию достигли 10,2 млн т, что составляет 18% всего российского зернового экспорта.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов отметил, что сейчас строительство завода на юге России даст турецким мукомолам доступ к «искусственно удешевленному» зерну. Эксперт сказал «Коммерсанту», что при отмене пошлин такое предприятие проиграет конкуренцию турецким площадкам, которые находятся вблизи основных рынков сбыта муки — стран Ближнего Востока и Африки.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич сказал «Агроинвестору», что сомневается в реализации проекта. По его словам, стоимость строительства элеватора составит порядка 10 млн евро, если начнется с нуля. Общая стоимость проекта может достигнуть порядка 30 млн евро при нынешнем курсе валют. «В мукомольной отрасли производство является убыточным, но даже если допустить рентабельность в 3%, сроки окупаемости нового предприятия составит 25 лет. Будет ли кто-то строить при таких показателях?», — задается вопросом Гуревич. По словам эксперта, имеющиеся в России мощности индустриальных мельниц в среднем загружены менее, чем на 50%.



Планы MonDef выглядят довольно странно, потому что турецкая сторона, покупая российское зерно, перерабатывает его на территории Турции, где для этого есть все необходимые экономические условия, сказал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «У нас такие условия получить невозможно. Нельзя устроить перекрестное субсидирование, по которому они выигрывают. Экономия на вывозных российских пошлинах не способна окупить эту турецкую меру поддержки, — считает он. — Если Турция перестанет быть экспортером муки, уйдет с рынка, освободив на нем место, которое займет Россия, будет великолепно. Пока, согласно практике, как только российские цены падают на рубль, Турция падает еще на копейку и убивает нас на мировом рынке. Поэтому наши поставки такие маленькие». В том случае, если Турция отменит перекрестное субсидирование переработки, все встанет на свои места, и Россия получит честную конкуренцию на рынке, добавил Злочевский.



В феврале прошлого года Турция уже заявляла о планах строительства в Краснодарском крае двух комбинатов общей мощностью переработки более 3 млн т пшеницы, кукурузы и нута. Инициатором строительства была компания Petek Un. «Мы рассчитываем на глубокую переработку пшеницы объемом до 10 тыс. т в сутки. У вас очень высокое качество пшеницы, и сам Бог велел производить хорошую муку. Я уверен, что тот, кто построит здесь современную мельницу, будет конкурентоспособным и принесет большую пользу», — говорил тогда председатель совета директоров Petek Un Нуреттин Демирполат (цитата по «Кубань 24»). Пока дополнительной информации о ходе реализации проекта нет.

