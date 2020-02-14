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Инвестиции
Турецкие инвесторы планируют построить мукомольные заводы на Кубани
Елизавета Литвинова
Агроинвестор
14 февраля 2020
Мощность двух перерабатывающих комбинатов составит более 3 млн тонн зерна
Сейчас в Краснодарском крае 60 мукомольных предприятий, но они обеспечивают потребности только внутреннего рынка
Фото: Petek Un

Представители турецкой компании Petek Un на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым заявили о своем желании построить в регионе два комбината общей мощностью переработки более 3 млн т пшеницы, кукурузы и нута, сообщает сайт администрации Кубани. Производства предполагается разместить в Ейском районе и Анапе. Объем инвестиций в проект не уточняется.

«Мы рассчитываем на глубокую переработку пшеницы объемом до 10 тыс. т в сутки. У вас очень высокое качество пшеницы, и сам бог велел производить хорошую муку. Я уверен, что тот, кто построит здесь современную мельницу, будет конкурентоспособным и принесет большую пользу», — сказал председатель совета директоров Petek Un Нуреттин Демирполат (цитата по «Кубань 24»). Его заместитель Мустафа Кабакжи отметил, что из-за высокой конкуренции за торговые рынки многие производители стараются строить перерабатывающее производство именно там, где находится сырье.

В ходе встречи Кондратьев обратил внимание на то, что на Кубани 60 мукомольных предприятий. Они полностью удовлетворяют потребность внутреннего спроса, но не поставляют свою продукцию за рубеж. «Увеличение несырьевого экспорта — одна из главных задач кубанской экономики, — отметил губернатор. —  Мы сегодня экспортируем зерно хорошего качества в 80 стран мира. И Краснодарский край является лидером среди всех регионов России по экспорту зерна. Для нас принципиально важно не только экспортировать зерно, но и перерабатывать его здесь». В прошлом году урожай зерновых и зернобобовых в регионе составил 14,5 млн т.

На долю Турции приходится 23% всего мирового экспорта муки, тогда как на Россию — 1,5%. Предприятия Petek Un есть не только в Евразии. Так, Кондратьев сказал, что его впечатляет мукомольный комбинат компании в Африке и надеется, что новые заводы в Краснодарском крае будут еще лучше. «Для нас принципиально важно, чтобы перерабатывалась на этих комбинатах наша кубанская пшеница. Потому что у нас ее достаточно для того, чтобы мы могли вам поставлять ее на переработку, и нам за нее не будет стыдно. А вам за муку, которая будет сделана из кубанской пшеницы», — заключил губернатор. Нуреттин Демирполат уточнил, что компания изучила порты Тамани и Новороссийска и хочет, чтобы в Тамани была контейнерная перевозка. «С точки зрения логистики Кубань — идеальный вариант для экспорта», — добавил он (цитата по сайту администрации Краснодарского края).

Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы, но если сравнить объем поставок зерна с вывозом муки, то поставки последней относительно небольшие. «Но нужно помнить, что у двух крупнейших поставщиков муки на мировой рынок — Турции и Казахстана — есть серьезные преимущества, — ранее комментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — Первая очень сильно выигрывает за счет стоимости контейнерных перевозок из этой страны. К тому же внутренний турецкий рынок пшеницы и его государственное регулирование устроены так, что «на выходе» турки получают очень дешевую муку по сравнению с российской, несмотря на то, что она сделана преимущественно из нашей пшеницы. Казахстан также географически расположен гораздо ближе к странам средней Азии — крупным потребителям муки, чем Россия».

В первой половине сельхозгода Турция закупила в России 5,3 млн т зерна, в то время как годом ранее за этот же период — всего 3,8 млн т. До конца сезона страна может импортировать еще 0,8-1,2 млн т в зависимости от рыночной конъюнктуры. В целом по итогам сезона поставки могут быть на уровне 6,5 млн т, что позволит Турции стать крупнейшим покупателем российского зерна в этом сезоне.

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