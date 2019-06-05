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Рынки
Мукомолам поможет экспорт. Вывоз муки можно увеличить в десятки раз
Наталья Загорская
Агроинвестор
5 июня 2019
Российское производство муки сокращается несколько лет подряд. В 2018 году в стране выработано около 9,4 млн т продукции, о чем свидетельствуют данные официальной статистики. На самом же деле объем рынка больше, так как существуют «серые» мельницы и присутствует нелегальный импорт. На этом фоне добросовестные мукомолы вынуждены работать практически с нулевой рентабельностью. Развитие внешней торговли могло бы укрепить отрасль и повысить доходность бизнеса, уверена автор этой статьи
журнал «Агроинвестор»
июнь 2019
В стране работает более 300 мельниц
Фото: Shutterstock


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