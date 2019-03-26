Рост цен на муку прекратился

Оптовые цены на пшеничную муку в феврале в России выросли еще на 6% до 18039 руб./т, следует из данных Росстата. В том числе мука высшего сорта подорожала на 6,5% до 18634 руб./т, первого сорта — на 3,5% до 16245 руб./т. В марте цена на пшеничную муку высшего сорта на европейской части страны превысила уровень в 20 тыс. руб. и к 22 марта составляла 20245 руб./т (с НДС 10%) — на 51% больше аналогичного показателя на эту дату в 2018-м, следует из данных аналитической компании «ПроЗерно».



В то же время на прошлой неделе цены показали отрицательную динамику, снизившись на 120 руб./т, следует из данных «ПроЗерно». Цены на муку у производителей и в оптовых компаниях повышались до конца февраля, однако в марте ситуация начала меняться, поясняет заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. «Снижение цен на пшеницу обусловило сначала стабилизацию, а затем и некоторое ослабление цен производителей и оптовых компаний на пшеничную муку», — сказала «Агроинвестору» Глазунова.



По данным ИКАР, средние оптовые цены на пшеничную муку высшего сорта к концу февраля достигли 21519 руб./т (с НДС), однако к 20 марта они снизились на 0,7% до 21371 руб./т. Мука первого сорта в течение двух декад марта подешевела на 4,7% до 19628 руб./т.



«Что касается ржаной муки, то снижение цен на нее у мукомольных предприятий началось во второй половине марта. В оптовом звене в этот период еще продолжался небольшой ценовой рост», — отмечает Глазунова. По данным ИКАР, к концу февраля оптовая цена на ржаную муку составляла 16204 руб./т, в течение марта она подорожала еще на 1,1% до 16387 руб./т — на 44% больше уровня аналогичного периода прошлого года.



В перспективе ИКАР не исключает дальнейшего уменьшения цен на пшеничную муку вслед за пшеницей. «По ржаной муке тоже можно ожидать понижения, хотя и вряд ли значительного, учитывая ситуацию на рынке ржи, а именно рекордно низкие запасы», — комментирует Глазунова.



По данным аналитического центра «СовЭкон», цены на пшеницу 3-го класса на прошлой неделе не изменились, 4-го класса — поднялись на 25 руб./т. Аналитики «ПроЗерно» зафиксировали небольшое снижение на 15-20 руб./т, аналогичная динамика наблюдалась и по продовольственной ржи. Таким образом, внутренний рынок сейчас в целом стабилен: цены поддерживают невысокие запасы и ограниченное предложение, констатируют эксперты «СовЭкона». Однако впереди потепление и ухудшение условий хранения зерна, что может подстегнуть продажи и снижение цен, прогнозируют они.



В начале 2019 года переработчики зерна на фоне подорожания сырья стали предупреждать о росте цен на свою продукцию. Как говорил «Агроинвестору» исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, в рознице наиболее уязвимыми являются те продукты, в которых основная часть себестоимости приходится на сырье — к их числу относятся хлебобулочные изделия (около 30%), мучные кондитерские изделия (до 50%), макароны (до 80%). Однако, по его словам, многие предприятия подорожание сырья в этом сезоне уже отыграли.

