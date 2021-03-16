«Био-Тон» начнет выпускать муку

На фоне ограничений на экспорт зерна и масличных инвестиции растениеводов в переработку могут стать трендом А. Махонин

Агрохолдинг «Био-Тон» планирует купить 92,7% акций «Саратовского комбината хлебопродуктов». Соответствующее ходатайство опубликовано на сайте Федеральной антимонопольной службы. Комбинат специализировался на производстве хлебопекарной пшеничной и ржаной муки, но оказался в трудном финансовом положении и некоторое время не работает, пишут «Ведомости» со ссылкой на слова основного владельца «Био-Тона» Эдуарда Зернина.



«Саратовский комбинат хлебопродуктов» - одно из старейших перерабатывающих предприятий города, он расположен в центре Саратова на берегу Волги. В сутки комбинат перерабатывает 250 т зерна, выпуская около 200 т муки и около 50 т отрубей, говорится на его сайте.

Комбинат является самым крупным производителем муки в регионе, прокомментировал «Агроинвестору» Эдуард Зернин. «Нас попросили поучаствовать в судьбе предприятия, и мы на это пошли. Это эксперимент <...>, чистый венчур», — добавил он. При этом Зернин подчеркивает, что «Био-Тон» развивает инфраструктуру — хранение, логистику, переработку — только в тех регионах, где уже занимается растениеводством. «То есть покупать мельницы, например, в Курской области, где нас нет, точно не будем», — уточнил он.



Пока в желании заключить сделку «не нужно искать что-то стратегическое», хотя на данный момент действия правительства и подталкивают к производству и продажам продукции с добавленной стоимостью, говорит Зернин. По его словам, если эксперимент с производством муки увенчается успехом, то «Био-Тон» сможет рассматривать развитие направления переработки, если же нет — «без всякого трагизма констатируем, что он не удался». При этом говорить об инвестициях в модернизацию комбината можно будет только после закрытия сделки, добавил он.



«Био-Тон» — крупнейшая агрокорпорация Поволжья и лидер в производстве подсолнечника в стране. Земельный банк компании превышает 450 тыс. га, кроме подсолнечника «Био-Тон» выращивает пшеницу, ячмень, горох и нут, говорится на сайте холдинга. Собственных перерабатывающих мощностей у предприятия нет.

Инвестиции «Био-Тона» в переработку — это вполне логичное решение на фоне политики ограничений экспорта зерна и масличных, прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его словам, диверсифицируя свою деятельность, компания может снизить риски от государственного регулирования и давления со стороны других переработчиков. Кроме того, у «Био-Тона» есть свои ресурсы зерна, часть которого компания может перерабатывать, а возможность управлять всей цепочкой производства дает дополнительные конкурентные преимущества, потому что перед агрохолдингом не будет стоять вопрос закупки сырья у сторонних производителей. «У меня есть такое ощущение, что в ближайшее время подобная политика может стать трендом для многих крупных агрохолдингов», — допускает Корбут.



Аналитик ГК «Финам» Артемий Шамшуков говорит, что «Саратовский комбинат хлебопродуктов» уже достаточно давно испытывает существенные затруднения. Так, за 2019 год выручка компании составила 751,7 млн руб., чистый убыток — 70,2 млн руб., сохранился, однако, положительный денежный поток в размере 1,77 млн руб. При этом чистые активы были отрицательными -260,5 млн руб. Валовая прибыль также ушла в отрицательную область и была равна -8,09 млн руб. Долговая нагрузка за последние годы стабильно возрастала, и по итогам 2019 года составила 83,86 млн руб. С учетом этих финансовых показателей подсчитать стоимость предприятия весьма затруднительно, прокомментировал «Агроинвестору» Шамшуков.



«Вероятнее всего, покупатель ориентируется на сохранившиеся основные средства, стоимость которых на сегодняшний день в открытых источниках также не озвучивается, а также на потенциальный рост потребительского спроса в регионе с учетом традиционно короткого логистического плеча, характерного для данного сегмента пищевой промышленности», — добавляет аналитик «Финам».



Основные риски от приобретения комбината, по мнению Шамшукова, заключаются в дополнительных затратах на благоустройство и модернизацию комбината, также есть операционные риски и острая конкуренция в отрасли. «При расширении компании необходимо иметь квалифицированных управляющих, способных направить бизнес в нужное русло», — добавляет он.



Однако, старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова говорит, что вряд ли за счет покупки комбината «Био-Тону» удастся существенно расшириться. «Поэтому здесь ключевое, скорее всего, это отклик на просьбу региональных властей и возможность продвижения бренда на рынок, — сказала Козлова «Агроинвестору». — Учитывая накопленные убытки и кредитную нагрузку, цена сделки, вероятно, будет символической, поскольку риск банкротства комбината очень высок».

