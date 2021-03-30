Алтайские переработчики зерна просят государство помочь с экспортом в Центральную Азию

Экспорт муки из России составляет около 200 тысяч тонн Pixabay

Президент Союза зернопереработчиков Алтая (СЗА) Валерий Гачман через комиссию Госсовета направил письмо правительству, в котором попросил уравнять стоимость транзита муки, крупы и комбикормов для российских производителей через Казахстан и Узбекистан с резидентами этих стран, пишет «Коммерсант». Алтайские переработчики зерна хотят на межправительственном уровне добиться снижения пошлин на провоз продукции. По мнению Гачмана, это позволит открыть для отечественной муки рынки Центральной Азии, уточняет издание. Однако Минсельхоз считает, что обеспеченность зерном внутреннего рынка и стабильные цены на продукты его переработки сейчас важнее поддержки экспорта, отмечает «Коммерсантъ».



Сейчас рынки Центральной Азии для российских зернопереработчиков почти закрыты из-за высокой стоимости провоза продукции — в три-шесть раз дороже, чем для производителей Казахстана и Узбекистана, пишет «Коммерсант». Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятия Аркадий Гуревич рассказал изданию, что таким образом Казахстан защищает собственные мукомольные предприятия от конкуренции с российскими производителями. Директор «СовЭкона» Андрей Сизов пояснил «Коммерсанту», что поскольку у Казахстана нет выхода к Мировому океану, он вынужден заниматься переработкой и обеспечивать страны Центральной Азии.



Гачман считает маловероятным отмену пошлин на межправительственном уровне. По его мнению, альтернативой может стать компенсация российским производителям разницы в затратах на транспортировку из расчета 1,5 тыс. руб. на тонну муки, пишет «Коммерсант». Это позволит увеличить экспорт продукции до 10% от вывозимого объема пшеницы. Союз предлагает увеличить с 25% до 80% размер субсидии, предоставляемой производителям при перевозке продукции сельского хозяйства. Еще одной мерой поддержки может стать введение на нее нулевого тарифа при транспортировке железнодорожным транспортом.



Гуревич рассказал «Агроинвестору», что о поддержке экспорта муки он пишет властям уже на протяжении 15 лет. «Пишу президентам, сменяющим друг друга, премьер-министрам, а «воз и ныне там». Государство от серьезной поддержки экспорта муки отказывается. В госпрограмме развития нет даже тезиса о наращивании экспорта этого продукта», — сказал он, добавив, что весь экспорт муки из России составляет около 200 тыс. т и примерно 60% этого объема приходится на вывоз из Алтайского края в бывшие республики СССР и в Афганистан.



«Казахстан является вторым в мире экспортером муки после Турции, поэтому эта страна стала для алтайских мукомолов главным конкурентом, — объяснил Гуревич. — Местные мукомолы по сравнению со своими коллегами по всей России «живут в шоколаде». Вся отрасль на территории нашей страны несет прямые убытки, а на Алтае как-то сводят концы с концами». Он добавил, что Россия может производить в 2-2,5 раза больше муки, чем сейчас, однако, по его мнению, необходимо сделать так, чтобы уровень цен на муку коррелировался с уровнем цен на зерно, так как в себестоимости муки стоимость зерна составляет 85% и более. Гуревич также отметил, что на каждой тонне муки мукомолы несут прямой убыток 2 тыс. руб. и выше.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут говорит, что понимает желание алтайских зернопереработчиков, потому что «им сейчас сложно». Казахстан для своих грузов устанавливает один тариф, а для российской продукции — другой, что дает Казахстану конкурентные преимущества на мировом рынке. «Вот, например, Китай — отличная ниша для сбыта российской муки, но там очень высокие импортные пошлины на этот продукт. Поэтому при росте издержек на производство муки снижается конкурентоспособность, — сказал Корбут «Агроинвестору». — Тут нужно или договариваться о квоте на нашу муку или снижать пошлины». По его оценке, объем экспорта муки из Алтайского края вполне реально поднять до 100-150 тыс. т в год.

