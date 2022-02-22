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Конференция «Russian Meat & Feed Industry — 2022»

Рынки

Мукомолы попросили ограничить объемы закупок пшеницы в госфонд

Это позволит сэкономить бюджетные средства

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Минсельхоз предложил установить неснижаемый запас зерна в фонде на уровне 3 млн тонн
ooo-avg.ru
Минсельхоз предложил установить неснижаемый запас зерна в фонде на уровне 3 млн тонн
ooo-avg.ru

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий считает, что объемы закупок зерна в государственный интервенционный фонд нужно ограничить 2 млн т. Об этом президент союза Игорь Свириденко сказал на бизнес-конференции «Зернохранилища России — 2022», сообщает «Интерфакс». По мнению Свириденко, этого объема будет достаточно, чтобы загрузить мукомольные предприятия. К таким выводам союз пришел, исходя из данных об объемах производства пшеницы и муки в стране. В России производят 13 млн т муки в год, для чего используют 18 млн т пшеницы, или в среднем 1,5 млн т в месяц, уточняет «Интерфакс». 

Минсельхоз предложил установить неснижаемый запас зерна в фонде на уровне 3 млн т, чтобы обеспечить мукомолов зерном на два-три месяца. Ранее в ходе конференции Института конъюнктуры аграрного рынка «Где маржа» заместитель гендиректора «Объединенной зерновой компании» (ОЗК, государственный агент при проведении закупочных и товарных интервенций на рынке зерна) Ксения Боломатова говорила, что в этом году в интервенционный фонд планирует закупить 1,2 млн т зерна.

Также союз предложил допускать к закупкам зерна из госфонда только мукомольные компании, которые предоставляют отчеты Росстату, пишет «Интерфакс». Для них предлагается установить лимит закупки зерна в объеме, не превышающим двухмесячный объем переработки. В союзе уверены, что зерно нужно предоставлять только надежным компаниям, которые поставляют муку хлебозаводам. По словам Свириденко, сейчас в России активно распространяются мини-мельницы, «продукция которых не удовлетворяет даже самым невзыскательным требованиям».

«То есть госфонд надо не "размазывать" по всему рынку, а именно отдавать мукомольным предприятиям, которые будут работать для хлебозаводов», — подчеркнул Свириденко. По его мнению, это позволит сэкономить бюджетные средства на закупку и хранение зерна. При этом снизить логистические расходы можно, если хранить пшеницу госфонда на хранилищах мукомольных предприятий. ​

Екатерина Шокурова 

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