Минфин и Минсельхоз должны отчитаться о возврате аграриям доходов от пошлин

К 1 февраля за счет взимания пошлины было собрано более 100 млрд рублей Pixabay

Вице-премьер Виктория Абрамченко потребовала от Минфина и Минсельхоза отчитаться об использовании 25 млрд руб., которые были получены в 2021 году за счет взимания экспортных пошлин, сообщает РБК со ссылкой на протокол прошедшего у вице-премьера совещания. Доклад должен быть представлен в правительство до 24 февраля.



О том, что средства, полученные от уплаты экспортной пошлины, должны вернуться растениеводам в виде субсидий, в начале прошлого года говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Однако аграрии сетуют, что объемы изъятых из отрасли средств намного превышают субсидии. Так, участники прошедшей ранее конференции Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) «Где маржа» обращали внимание, что деньги от пошлин получили не только растениеводы, как предполагалось изначально, но и животноводы, а также переработчики.



По оценке ИКАР, к 1 февраля за счет взимания пошлины было собрано более 100 млрд руб. При этом непосредственно в сектор растениеводства направили около 10,3 млрд руб., уточняла в ходе конференции замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. В бюджете на этот год для зерновой отрасли пока предусмотрено также около 10 млрд руб. «В декабре мы получили по $3 — 211 руб. на тонну, — сказал на конференции руководитель компании «Кубанские аграрные технологии» Петр Ищенко. — Не выполнено поручение президента, который говорил, когда вводили демпфер, что все вернут растениеводам в полном объеме».



Как следует из материалов к прошедшим в Госдуме парламентским слушаниям о госрегулировании ценообразования на продовольственном рынке, в 2021 году в результате действия экспортных пошлин только по зерну в федеральный бюджет поступило почти 92 млрд руб. Из них 10,3 млрд руб. направили на софинансирование расходных обязательств регионов по возмещению части затрат на производство и реализацию зерновых, 8,6 млрд руб. — на предоставление субсидий «Росагролизингу», 5 млрд руб. — на взнос в уставной капитал Россельхозбанка. 10,6 млрд руб. было выделено на корма животноводческим предприятиям, 5,6 млрд руб. направили на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов АПК, 9,6 млрд руб. — на субсидирование льготных кредитов в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Таким образом, из 92 млрд руб. было распределено около 49,7 млрд руб.



В конце января заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев в ходе расширенного заседания по вопросу совершенствования государственного регулирования зернового комплекса, которое проводил комитет Госдумы по аграрным вопросам, также говорил, что средства, полученные от пошлин, были направлены на компенсацию ущерба, возникшего в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в 16 регионах страны, кроме того, деньги пошли на поддержку мукомолов и хлебопеков, а также некоторые другие направления.



По оценке депутатов, предложенный правительством механизм распределения поступающих в бюджет дополнительных доходов от пошлин не компенсировал сельхозпроизводителям возникшие убытки. Глава комитета Владимир Кашин оценивал, что у аграриев изымается в виде пошлины 7 руб. с каждого килограмма отправляемого на экспорт зерна, а общие потери за год превышают 200 млрд руб. При этом какого-либо влияния на продовольственную инфляцию введенные экспортные пошлины не оказали, зато привели к критическому снижению рентабельности сельхозпроизводства и вынудили аграриев переориентироваться на производство более рентабельных агрокультур, говорится в материалах к парламентским слушаниям. По их итогам правительству было рекомендовано проработать вопрос о целесообразности отмены плавающей экспортной пошлины на зерновые, или внести изменения в формулу расчета ее ставок.



Зерновой демпфер действует в России со 2 июня 2021 года: вывоз зерна за рубеж облагается пошлиной, которую потом государство возвращает в виде субсидий в сельское хозяйство. Плавающая пошлина для пшеницы, кукурузы и ячменя рассчитывается на основе текущих экспортных цен. Пошлина взимается, если цена пшеницы превышает $200 за тонну, по кукурузе и ячменю — $185 за тонну. Также с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года действует повышенная экспортная пошлина на подсолнечник — 50%, но не менее $320 за тонну. С 1 сентября 2021 года была введена плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло, она будет действовать до 31 августа 2022 года.

