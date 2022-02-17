Госдума рекомендовала правительству отменить пошлину на экспорт зерна

В этом сезоне отгрузки зерна на четверть ниже прошлогодних wikimedia.org

В России необходимо проработать вопрос о целесообразности отмены плавающей экспортной пошлины на зерновые, или внести изменения в формулу расчета ее ставок. Такую рекомендацию Госдума совместно с отраслевыми союзами дала правительству, пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект рекомендаций к парламентским слушаниям о госрегулировании системы ценообразования на продовольствие.



Со 2 июня в России начал действовать механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина на экспорт пшеницы из России взимается при достижении биржевой цены $200 за тонну. В таком случае пошлина составляет 70% от разницы между $200 и ценой контракта. Для кукурузы и ячменя этот показатель составляет $185 за тонну.



В материалах к парламентским слушаниям говорится, что введение плавающей пошлины на фоне увеличения себестоимости производства сельхозпродукции привело к критическому снижению рентабельности и вынудило аграриев переориентироваться на более выгодные агрокультуры, например, подсолнечник, сою, лен и горох.



В августе прошлого года эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) и компании «ПроЗерно» провели исследование и выяснили, что введение плавающей пошлины на зерно и вызванное ей снижение внутренних цен может лишить аграриев $3,5 млрд выручки в сезоне-2021/22.​ $2 млрд из этой суммы приходится на недополученную выручку при реализации зерна на экспорт, в том числе $1,6 млрд — при вывозе пшеницы. Расчет сделан, исходя из оценки поставок агрокультуры в этом сельхозгоду на уровне 38 млн т и средней цены $260/т (FOB Новороссийск).



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский тогда говорил, что плавающую пошлину нужно отменить. «Единственное, что делает пошлина — вынимает деньги из кармана аграриев и демотивирует производственную базу. Она не ограничивает вывоз, не сохраняет количество ресурсов», — комментировал он «Агроинвестору».



В конце января комитет Госдумы по аграрным вопросам по итогам проведенного расширенного заседания по вопросу совершенствования государственного регулирования зернового комплекса сообщал, что экспортные пошлины принесли в федеральный бюджет свыше 91,9 млрд руб. При этом, по оценке депутатов, предложенный правительством механизм распределения поступающих в бюджет дополнительных доходов от пошлин не компенсировал сельхозпроизводителям возникшие убытки. Глава комитета Владимир Кашин оценил, что у аграриев изымается в виде пошлины 7 руб. с каждого килограмма отправляемого на экспорт зерна, а общие потери за год превышают 200 млрд руб.



По итогам заседания было принято решение рекомендовать Минсельхозу оценить целесообразность введенных вывозных таможенных пошлин, рассмотреть возможные варианты изменения их формул, а также пересмотреть правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов для возмещения затрат производителям зерновых.



Согласно проекту рекомендаций к парламентским слушаниям, установление вывозных пошлин на зерно угрожает исполнению указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития страны и достижению плановых показателей экспорта продукции АПК. Это подтверждается данными ФТС, считают участники парламентских слушаний: с начала сельхозгода по 20 января Россия поставила на внешние рынки 25,1 млн т зерна, что на 24,7% меньше, чем годом ранее. Вывоз пшеницы сократился на 24% до 21 млн т, ячменя — на 32,3% до 2,7 млн т, кукурузы — на 27,9% до 1,1 млн т. При этом наблюдается сокращение запасов, замедление темпов роста животноводства, внутреннего потребления зерна и производства муки, сказано в документе.

