Экспортные цены на пшеницу снизились

Пошлина на экспорт пшеницы со 2 по 8 февраля снизится до $93,9 за тонну Русагротранс

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу снижались в условиях падающего рубля на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях России и Запада, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цена тонны пшеницы с протеином 12,5% FOB с поставкой в феврале из черноморских портов выросла с $326 до $328 за тонну, но с поставкой в марте — снизилась до $325 за тонну. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал уменьшение стоимости на $1 до $330 за тонну. Согласно данным Refinitiv, средняя цена с 24-го по 28 января оставалась стабильной — $330/т. По информации Международного совета по зерну, к 27 января цена пшеницы с протеином 12,5% (FOB Новороссийск) составила $332/т, потеряв за неделю $3/т.



По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, под влиянием падения на мировом рынке экспортные цены на российскую пшеницу тоже существенно снизились. Еще неделю назад они достигали $330/т и выше, а сейчас котировки упали до $323-325 за тонну FOB. «Это подтверждает прошедший тендер GASC, где было приобретено 120 тыс. российской пшеницы из 420 тыс. т с поставкой в марте», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Внутренние цены на пшеницу в январе выросли, следует из мониторинга «СовЭкона». Средние котировки пшеницы 3-го класса укрепились на 225 руб. до 15200 руб./т, 4-го класса — также на 225 руб. до 15175 руб. за тонну. Павенский отметил. что цены CPT в глубоководных портах после всплеска в середине прошлой недели на фоне ослабления курса снизились до уровня 17,4 тыс. руб./т без НДС, а сейчас вернулись к прежним значениям — 16,8-17,1 тыс. руб./т без НДС.



Пошлина на экспорт пшеницы из России со 2 по 8 февраля снизится до $93,9 за тонну против $95,8 неделей ранее, говорится в сообщении Минсельхоза. Пошлина на экспорт ячменя вырастет с $74,4 до $74,6 до за тонну, на кукурузу — снизится с $50,6 до $49,2 за тонну. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин рассчитана исходя из индикативной цены $334,2 за тонну, на ячмень — $291,7 за тонну, на кукурузу — $255,3 за тонну.



Между тем, «СовЭкон» повысил оценку экспорта пшеницы из России в 2021—2022 сельхозгоду на 0,2 млн т до 34,3 млн т, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. По оценкам аналитиков центра, Россия сохранит первое место в мире по объему экспортера агрокультуры. Прогноз был повышен на фоне высоких темпов отгрузок. «Конкурентные преимущества российской пшеницы остаются относительно высокими на фоне роста мировых цен в последние недели и ослабления рубля», — считают аналитики.



По данным ФТС, с начала сезона по 27 января поставки зерна из России составили 25,4 млн т (без учета вывоза в страны ЕАЭС за декабрь-январь), что на 25,7% меньше, чем за аналогичный период предшествующего сезона (34,1 млн т). В том числе отгрузки пшеницы составили 21,1 млн т (на 25,4% ниже), ячменя — 2,7 млн т (-31,6%), кукурузы — 1,2 млн т (-26%). Павенский отметил, что экспорт пшеницы с учетом стран ЕАЭС в январе, по предварительным оценкам, составил около 1,9 млн т. Часть судов из-за непогоды перешла на февраль, добавил он.



Согласно оценке «СовЭкона», квота на экспорт российской пшеницы, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2022 года (8 млн т), будет полностью или почти полностью реализована. Риск возникновения проблем с поставками из черноморского региона остается низким, считают аналитики центра. При этом ограничивающим фактором может стать снижение спроса импортеров и их переход к другим поставщикам, но пока этот сценарий выглядит теоретическим, уточняет «СовЭкон».

