С начала года экспорт продукции АПК снизился на 9%

В прошлом году российской агроэкспорт достиг рекордного объема С. Портер

По данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», с начала года по 23 января поставки продукции АПК на внешние рынки снизились на 9% относительно аналогичного периода прошлого года, составив около $1,1 млрд. В натуральном выражении объем экспорта превысил 1,9 млн т. При этом средняя стоимость тонны вывозимой продукции увеличилась на 64% до $574.



Отрицательная динамика — результат снижения вывоза зерновых на 39% до $316 млн, а также прочей продукции АПК — на 17% до $151 млн. «Экспорт зерновых считается не по итогам календарного года, а по итогам сезона. Во второй половине сезона — с декабря по июнь включительно — экспорт зерна всегда снижается, и первое полугодие 2022-го не будет исключением, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — А темпы отгрузок зерна с начала июля и до конца этого года будут зависеть от того, каким будет его урожай в наступившем году».



По данным ФТС, с начала сезона по 20 января Россия экспортировала 25,1 млн т зерна без учета вывоза в страны ЕАЭС за декабрь-январь), что на 24,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе отгрузки пшеницы снизились на 23,9% до 21 млн т, ячменя — на 32,3% до 2,7 млн т, кукурузы — на 27,9% до 1,1 млн т.



Во всех остальных категориях аналитики «Агроэкспорта» зафиксировали позитивную динамику отгрузок. Так, вывоз масложировой продукции увеличился на 16% до $303 млн, рыбы и морепродуктов — на 34% до $171 млн, мясной и молочной продукции — на 19% до $47 млн, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 22% до $121 млн.



Крупнейшим покупателем российской продукции АПК за прошедший период стал Евросоюз, отгрузки туда увеличились на 35% до $189 млн. Доля ЕС в общем объеме поставок составила 17%. Немного отстала Турция с долей 16,6%. Страна ввезла российской продукции на $184 млн, что на 15% меньше, чем год назад. Замыкает тройку крупнейших импортеров Китай, снизивший закупки на 45% до $117 млн, доля страны составила 10,5%.



«В этом году мы пока не видим предпосылок для значительного роста экспорта, есть вероятность, что он останется на уровне 2021-го, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. — В первой половине текущего года будет слабый вывоз зерна, связанный как с относительно невысоким урожаем, так и ограничениями в виде квоты и пошлин. По экспорту рыбы тоже может быть снижение из-за существенных ограничений ее ввоза в Китай, который является основным покупателем российской рыбы. Однако после Олимпиады ситуация может поменяться в лучшую сторону».



При этом по масличным потенциал достаточно высокий, и в физических объемах возможно увеличение отгрузок по итогам текущего года относительно прошлого, продолжает Рылько. Однако цены на масличные и растительные масла, возможно, будут в среднем по году ниже, чем в 2021-м, допускает он. «В прошлом году в это время начиналось ценовое ралли на рынке растительных масел, ситуация в этом году пока неопределенная — все ждут новостей о погоде в Южной Америке», — добавляет эксперт. ​



По итогам прошлого года Россия снова стала нетто-экспортером продукции АПК. Поставки за рубеж превысили рекордные $36 млрд без учета отгрузок в страны ЕАЭС за декабрь против $30,6 млрд в 2020-м. Средняя стоимость вывозимой продукции за год увеличилась с $384 до $552, или на 44%. Отраслевые аналитики объясняли такой рост резким увеличением мировых цен на все сельскохозяйственные и продовольственные товары. На первое место среди импортеров российской агропродукции в прошлом году, по предварительным данным ФТС, вышла Турция. Россия поставила туда 13 млн т продукции АПК на $4,3 млрд — на 38% больше, чем в 2020-м.

