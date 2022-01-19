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Вебинар «Сохранение экологических функций почв»

Рынки

Турция стала крупнейшим покупателем российской продукции АПК

В стоимостном выражении поставки выросли на 38%

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Потенциал поставок продовольствия из России в Турцию к 2030 году превышает $5 млрд
Pixabay
Потенциал поставок продовольствия из России в Турцию к 2030 году превышает $5 млрд
Pixabay

По предварительным данным ФТС, в 2021 году Россия экспортировала в Турцию 13 млн т продукции АПК на $4,3 млрд — на 38% больше, чем в 2020-м. Страна вышла на первое место среди импортеров российской агропродукции, на ее долю пришлось 12% в общем объеме импорта, подсчитал подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт».

По итогам прошлого года в Турцию было отгружено 6,7 млн т пшеницы, республика сохранила ведущую позицию по ее закупкам в России. И хотя в натуральном выражении поставки сократились на 15% относительно 2020 календарного года, в стоимостном они увеличились на 6,9% до $1,8 млрд. Также Турция осталась крупнейшим импортером российского подсолнечного масла, увеличив его закупки на 42% до 913 тыс. т в физическом выражении и в 2,5 раза до $1,1 млрд в стоимостном.

Кроме того, в 2021 году Турция стала лидером среди покупателей российского ячменя, нарастив закупки в 3,1 раза до 1,2 млн т. Стоимость поставок выросла в 4,2 раза до $309 млн. Экспорт кукурузы из России в республику за прошлый год увеличился на 69% и составил 1,1 млн т на сумму $263 млн (рост в 2,3 раза).

По оценке «Агроэкспорта», потенциал поставок продовольствия из России в Турцию к 2030 году превышает $5 млрд. Аналитики центра считают, что наша страна может увеличить отгрузки подсолнечного масла, зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза) и зернобобовых агрокультур, отрубей, растительных жмыхов и свекловичного жома, а также этилового спирта.

«Турция является очень привлекательным экспортным направлением для России, так как географически этот рынок к нам очень близок. Однако конкуренция нарастает, в частности, со стороны Украины, которая активно увеличивает объемы вывоза туда продукции», — прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

У Турции очень гибкая политика импортных пошлин, и при необходимости они быстро отменяют или повышают их, продолжает он. При этом таможенная политика страны «заточена» на стимулирование экспорта продуктов переработки зерна и растительных масел. При этом зачастую внутренние цены выше экспортных. «В целом, эта страна в значительной степени обеспечивает себя продукцией АПК, однако она закупает сырье — зерно и сырое растительное масло — подрабатывает их и поставляет на внешние рынки продукцию под собственными брендами. В частности, Турция — крупнейший мировой поставщик муки и макарон», — говорит Корбут.

По его мнению, в этом году Россия сохранит свою позицию ведущего экспортера продукции АПК в Турцию, хотя конкуренция на этом рынке будет нарастать. «Связи Турции и нашей страны уже отлажены, выстроена логистика, а главное — есть взаимное доверие покупателей и поставщиков», — добавляет он.

Елена Максимова 

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