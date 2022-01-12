Экспорт продукции АПК превысил $36 млрд

В натуральном выражении поставки снизились по сравнению с 2020 годом Flickr.com

По предварительным данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», поставки продукции АПК из России на внешние рынки в прошлом году превысили $36 млрд против $30,6 млрд в 2020-м. При этом в натуральном выражении экспорт составил 65,3 млн т — на 13,7 млн т меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость вывозимой продукции за год увеличилась с $384 до $552, или на 44%. Данные не учитывают статистику экспорта в страны ЕАЭС за декабрь.



В прошлом году экспорт продукции АПК в стоимостном выражении был рекордным, в основном это было связано с резким увеличением мировых цен на все сельскохозяйственные и продовольственные товары, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. «А вот в объемах прироста отгрузок продукции АПК на внешние рынки по большинству направлений не было.



Тем не менее, второй год подряд в сегменте аграрно-продовольственной торговли Россия является нетто-экспортером: вывоз продукции на внешние рынки превышает импорт», — отметил он. При этом в 2021 году мы серьезно нарастили экспорт в страны, с которыми раньше не работали из-за ограничений. Эти ограничения удалось снять, и, например, российская пшеница стала отгружаться в Саудовскую Аравию и Алжир. По словам Рылько, это большой успех.



Регулирование экспорта сильно повлияло на потенциальные объемы вывоза, они могли бы быть больше, считает руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Можно позитивно оценить то, что развивался экспорт продукции животноводства, и что его не ограничивали. Именно в этом сегменте было особенно важно не потерять новые для российских компаний рынки», — сказала эксперт «Агроинвестору».



Как в стоимостном, так и в натуральном выражении в структуре российского агроэкспорта в прошлом году по-прежнему преобладали зерновые. За 2021 календарный год было отгружено почти 41,8 млн т на $11 млрд. В 2020-м поставки были на уровне 48,9 млн т на $10,2 млрд. Средняя цена продукции увеличилась с $208 до $266 за тонну. В том числе пшеницы было вывезено на $8,7 млрд ($8,2 млрд в 2020-м), ячменя — на $1,2 млрд ($1 млрд), кукурузы — на $961 млн ($676 млн).



Главным драйвером роста экспорта продукции АПК в прошлом году стала масложировая продукция, вывоз которой в стоимостном выражении вырос на 48% до более чем $7 млрд, а средняя цена — с $605 до $950 за тонну. При этом в натуральном выражении экспорт снизился с 8 млн т до 7,4 млн т, следует из данных «Агроэкспорта». В структуре поставок преобладало подсолнечное масло, его на внешние рынки продали почти на $3,9 млрд против $2,7 млрд в 2020 году. Стоимость продаж рапсового масла и шротов и жмыхов примерна одинакова — их поставки превысили $1 млрд. Годом ранее отгрузки рапсового масла были на уровне $586 млн, шротов и жмыхов — $650 млн.



Объем экспорта мясной продукции в прошлом году составил 509,4 тыс. т на $1,1 млрд, в 2020-м было 525,1 тыс. т на $885,7 млн т. В том числе вывоз мяса птицы вырос с $420 млн до $519 тыс. т, свинины — с $324 млн до $371 млн, говядины — с $85 млн до $213 млн. В натуральном выражении экспорт свинины, свиных субпродуктов и шпика в прошлом году, оценочно, составил около 190 тыс. т, тогда как в 2020-м было вывезено 206 тыс. т, уточнил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиновода (НСС) Юрий Ковалев. «В первом полугодии экспорт превышал показатели предыдущего года на 8-10%, а во втором мы начали отставать от аналогичного периода 2020-го», — добавил он. Фактором снижения физических объемов экспорта во втором полугодии стало наращивание производства свинины в Китае, что обрушило цены во всей Юго-Восточной Азии, сделав поставки во Вьетнам и Гонконг менее интересными, особенно с учетом периодически возникающих логистических проблем, связанных с COVID-19, пояснил глава НСС. Однако в деньгах экспорт удалось нарастить, поскольку российские производители увеличили объемы отгрузок мяса и снизили — шпика и субпродуктов.



Значительную долю вывоза составляли отгрузки во Вьетнам — туда было отправлено около 50% всего экспортируемого объема продукции свиноводства, на долю России пришлась половина всех закупок Вьетнамом в этой категории. «С одной стороны, это серьезный успех, однако дальше наращивать туда отгрузки уже сложно», — отметил Ковалев. Кроме Вьетнама крупные импортеры российской свинины — Украина, Беларусь и Гонконг. В эти четыре страны вывозится 90% от общего экспортируемого объема российской продукции свиноводства, сказал он.



Юрий Ковалев, гендиректор Национального союза свиноводов В этом году мы не ожидаем увеличения объемов экспорта в натуральном выражении, будет хорошо, если он останется в пределах 180-200 тыс. т. Однако ситуация может измениться, если будут открыты новые рынки сбыта, в первую очередь, Китай. Работа по открытию данного рынка ведется. Недавно мы получили обнадеживающую информацию о том, что Китай и Франция заключили соглашение о готовности Китая признать регионализацию во Франции, если там будут возникать вспышки африканской чумы свиней. Это первый случай, когда Китай признает регионализацию какой-либо страны, а значит, с властями этого государства можно обсуждать данную тему. Кроме того, со стороны России ведется работа по открытию экспорта на Филиппины и в Таиланд.

По некоторым группам товаров экспорт нарастить не удалось, так как внутреннее производство находится на уровне или даже ниже внутреннего спроса, говорит Дмитрий Рылько, в частности, есть проблемы с увеличением экспорта молочной продукции и мяса. «Что касается мяса, то его экспорт осложнен из-за многочисленных барьеров и ограничений. Вывоз птицеводческой продукции сдерживает сложнейшая эпизоотическая ситуация в ряде регионов России», — добавляет он.



Поставки молочной продукции за рубеж в прошлом году составили 221,1 тыс. т на $370,4 млн. В 2020-м было вывезено 207,1 тыс. т на $318 млн. В том числе экспорт сыров и творога вырос с $83 млн до $109 млн, кисломолочной продукции — с $74 млн до $86 млн. Также «Агроэкспорт» отметил увеличение вывоза рыбы и морепродуктов на 34% до более чем $7 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 13% до $4,7 млрд, прочей продукции АПК — на 10% до $4,6 млрд.



«В этом году мы не ожидаем существенного роста экспорта относительно 2021-го. Мировые цены, скорее, снижаются, чем движутся вверх, а физические объемы экспорта ограничены отсутствием роста внутреннего производства. Соответственно, будет хорошо, если экспорт в 2022-м сохранится на уровне 2021-го», — заключает Рылько.

