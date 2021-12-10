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Конференция «Агрохолдинги России - 2021»

Рынки

ЕАЭС будет развивать импортозамещение в растениеводстве, производстве овощей и фруктов

В следующем году может появиться межгосударственная программа, стимулирующая локализацию производства семян и посадочного материала 

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

ЕЭК разработала систему для оперативного решения проблем с поставками продуктов питания
flickr.com
ЕЭК разработала систему для оперативного решения проблем с поставками продуктов питания
flickr.com

Страны, входящие в ЕАЭС, по-прежнему зависят от импорта инновационных технологий, оборудования, семян, посадочного материала, племенных животных, инкубационного яйца, мальков и др. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2021» рассказал директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Армен Арутюнян. По его словам, пандемия ставит перед ЕАЭС новые вызовы, и первый из них — материально-техническое обеспечение АПК.

ЕЭК проводит консультации с ФАО ООН, транснациональными и местными поставщиками семян, чтобы подготовить детальный обзор проблематики и рекомендации по наращиванию производства материально-технических ресурсов, в частности в растениеводстве. «Буквально через две недели будут результаты, а в следующем году появится документ, который может превратиться в межгосударственную программу ЕАЭС для увеличения локализации производства семян и посадочного материала», — сказал он. Вторая проблема заключается в импортозависимости от фруктов и ягод. По словам Арутюняна, ЕЭК подготовит программу, которая будет способствовать наращиванию их производства внутри стран-участниц союза, поскольку географические и природные условия дают возможность обеспечить себя этим продуктами.

Третий вызов — логистика: она оказывает значительное влияние на цены для конечных потребителей, и ограничение физического доступа к продуктам является серьезной проблемой. Так, ЕЭК вместе с Евразийским банком развития сейчас оценивают целесообразность создания евразийских товаропроводящих сетей. «Здесь первый компонент — оценка физической инфраструктуры, второй — интеграция цифровых решений. Мы уже провели ряд консультаций с логистическими компаниями, и каждая из них представила свою методологию, то есть пока нет общей системы обмена информацией», — отметил Арутюнян. Также, по его словам, в рамках этого вызова планируется интеграция госуслуг и создание «зеленых» коридоров, которые потенциально могут в том числе сделать логистические сервисы более доступными для малых и средних предприятий.

Кроме того, ЕЭК разработала систему для оперативного решения проблем с поставками продуктов питания, развивает цифровизацию АПК в странах-участницах, работает над проектами по устойчивому сельскому хозяйству и гармонизацией нормативно-правового поля по органическому производству. В целом, по словам Арутюняна, взаимная торговля между странами ЕАЭС растет, экспорт сельхозпродукции и продовольствия из наших стран также увеличивается. «По уровню самообеспеченности мы достигли 93%», — добавил Арутюнян. 

Елизавета Литвинова 

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