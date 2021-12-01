Экспорт продукции АПК достиг рекордных показателей

К концу ноября продажи на внешние рынки превысили $31 млрд А. Гордеев

Экспорт сельхозсырья и продовольствия из России с начала года увеличился на 21% и к 28 ноября составил свыше $31,2 млрд. Это больше показателя за весь 2020 год, говорится в обзоре подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». В структуре экспорта 13,4% поставок пришлось на ЕС, 12% — на Турцию, 10,1% — на Китай, 6,9% — на Южную Корею, 6% — на Казахстан. Также в топ-10 покупателей российской продукции Египет (5,1%), Белоруссия (4%), Украина (2,5%), Узбекистан (2,3%) и Азербайджан (2%). В 2020 году экспорт продукции АПК составил $30,5 млрд против $25,6 млрд в 2019-м.



По данным «Агроэкспорта», вывоз зерновых за отчетный период вырос на 10% и достиг $9,4 млрд, продукции масложировой отрасли — на 49% до $6,2 млрд, поставки мясной и молочной продукции увеличились на 30% до $1,3 млрд. Экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 29% и составил более $6 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 11% до $4,145 млрд. Экспорт прочей продукции АПК увеличился на 11% до $4 млрд.



Значительнее всего — на 44% в годовом выражении, почти до $4,2 млрд — увеличить поставки в ЕС. Турция увеличила закупки на 36% до $3,75 млрд, экспорт продукции АПК из России в Китай снизился на 11% до $3,2 млрд, отгрузки в Южную Корею выросли на 42% до $2,2 млрд, в Казахстан — на 23% до $1,9 млрд, следует из обзора.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отметил, что сейчас экспортные цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 35%. По его словам, рекорд по вывозу, в первую очередь, связан именно с этим. «Сейчас Россия пытается «оторваться» от высокой стоимости продовольствия на мировом рынке, чтобы не страдать от высокой инфляции внутри страны», — добавил он. Кроме того, рост экспорта — это результат огромной работы государства и компаний, которая привела к открытию новых рынков, например, Алжира, сказал он «Агроинвестору».



Бизнес смог эффективно использовать те возможности, которые дала конъюнктура рынка, продолжает Корбут. Однако если бы государство не регулировало рынок зерна, экспорт был бы больше примерно на $2 млрд. Очень важным моментом является и рост стоимости экспорта, отметил он. «Мы отгрузило меньший объем продукции, чем за прошлый год, но по более высокой цене. Бизнес хорошо использовал ценовую ситуацию, несмотря на различные сложности», — прокомментировал Корбут.



По его мнению, в 2022 году мировые цены не будут существенно снижаться, и, скорее всего, останутся на прежнем уровне. «Я полагаю, что мы перешли на новый уровень цен, который будет держаться несколько лет, пока не улягутся все проблемы с пандемией. Причиной этого является то, что глобальная инфляция активов стимулирует стабильный интерес к экспорту сырьевых ресурсов, а значительная часть нашей продукции, это именно сырье», — говорит Корбут. Он отметил, что, возможно, России удастся сохранить эти параметры, при наличии ресурсов для экспорта. «Себестоимость производства почти по всем отраслям вырастет на 15-30%. Продавать дешево уже не получится. Для активного экспорта нужно активное производство», — заключил Корбут.



Накануне президент Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», обратил внимание правительства и глав регионов на необходимость увеличения выпуска продовольствия.

