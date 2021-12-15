В этом году производство сельхозпродукции снизится Е. Разумный

В 2022 году производство и экспорт продукции АПК должны увеличиться. Такое мнение озвучили главы ряда отраслевых союзов, комментируя выступление главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на правительственном часе в Госдуме, пишет «Интерфакс». Позитивная динамика станет результатом мер господдержки АПК, считают они.



Так, председатель Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин сказал, что союз рассчитывает на расширение посевов сахарной свеклы до 1,1 млн га. «Это позволит увеличить производство сахара и сформировать достаточные товарные запасы для того, чтобы полностью отказаться от импорта уже во втором полугодии 2022 года, а в будущем — восстановить позиции по экспорту российского сахара», — цитирует его «Интерфакс».



В 2021 году площади под свеклой были увеличены на 8%. Однако, по словам Бодина, на качество урожая серьезно повлияли неблагоприятные погодные условия. Несмотря на это, объемы производства cвекловичного сахара в текущем сезоне вместе с импортными поставками белого сахара и сахара-сырца в рамках утвержденной Советом ЕЭК квоты (не более 300 тыс. т до 31 августа 2022 года ) позволят полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, отметил Бодин.



Глава Масложирового союза Михаил Мальцев, в свою очередь, заявил, что сбор масличных в этом году на 5,5% превысит рекорд 2019 года и составит 23,7 млн т. Ограничение экспорта этих агрокультур приведет к максимальной загрузке отечественных перерабатывающих мощностей и даст возможность нарастить экспорт готовой продукции в 2022 году.



В этом году Минсельхоз внес изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства и включил овощеводство закрытого грунта в число приоритетных направлений, на которые выделяются стимулирующие субсидии на тонну реализованной продукции. «Эта мера, по сути, является адресной: субсидии получат тепличные комплексы, которые производят овощи круглый год и несут повышенные операционные затраты. Денежные средства начнут предоставляться с 2022 года», — уточнил директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. По его прогнозу, в этом году производство тепличных овощей превысит 1,55 млн т против 1,49 млн т в прошлом. При этом импорт огурцов снизился на 32%, томатов — на 17%.



В текущем году наблюдается снижение темпов роста производства в животноводстве из-за напряженной эпизоотической обстановки, напомнил Патрушев на правительственном часе. По словам министра, животноводство во всем мире несет колоссальные убытки из-за опасных болезней животных. Предпринятые в России меры позволили несколько снизить негативное влияние этого фактора на отрасль. Глава агроведомства рассчитывает, что в свиноводстве производство восстановится в первой половине 2022 года. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, выступая на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России-2021», говорил, что в текущем году прирост производства свинины должен был составить 5% (+250 тыс. т) в живом весе за счет введения в эксплуатацию новых объектов. Однако из-за эпизоотических проблем по итогам года прибавка не превысит 1%.

