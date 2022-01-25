На долю топ-10 компаний пришлось около 72% экспорта зерна

Первое место в рейтинге занял ТД «Риф» «Деметра трейдинг»

Аналитический центр «Русагротранса» составил рейтинг компаний, которые с начала сезона-2021/21 по 12 января экспортировали основные объемы российского зерна. Совокупный вывоз первыми десятью компаниями из списка составил 17,63 млн т, а их доля в общей структуре поставок достигла примерно 72%. В прошлом сезоне этот показатель был на уровне примерно 64,5%. Рейтинг составлен по отгрузкам зерна без учета стран ЕАЭС и зернобобовых.



Первое место занял торговый дом «Риф», который за указанный период отгрузил 5,3 млн т зерна. Следом идет «Деметра трейдинг» с показателем 2,8 млн т. Замыкает тройку лидеров «Астон»: компания экспортировала 2,2 млн т. В пятерку крупнейших поставщиков, по данным «Русагротранса», также вошли компания Viterra, которая с начала сезона по 12 января экспортировала 2,09 млн т зерна, и «Объединенная зерновая компания» с 1,5 млн т.



Далее идут компании Cargill (1,08 млн т), АСТ (901 тыс. т), «Зерно-трейд» (717 тыс. т), Louis Dreyfus (559 тыс. т), Outspan (360 тыс. т). Места с 11-го по 15-е заняли Grain Service (357 тыс. т), Artis-Agro (327 тыс. т), AgroLider (291 тыс. т), KT (258 тыс. т) и TD Zerno Zavolzhiya (213 тыс. т).



Всего за период с начала сезона по 12 января было экспортировано 24,34 млн т зерна, включая 20,4 млн т пшеницы. Вывоз зерновых по сравнению с аналогичным периодом прошлого сельхозгода упал на 23%. Основными покупателями российского зерна стали Турция с 5,78 млн т, Иран, закупивший 5,09 млн т и Египет, импортировавший 3,42 млн т.



По мнению руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, до конца сезона рейтинг крупнейших экспортеров вряд ли серьезно изменится. С 15 февраля по 30 июня 2022 года поставки зерна из России за пределы ЕАЭС будут ограничены квотой в 11 млн т, в том числе 8 млн т пшеницы. Между компаниями квота будет распределяться по историческому принципу: чем больше экспортер вывез в прошедший период, тем большую квоту может получить. Павенский сказал «Агроинвестору», что, по его данным, ряд небольших компаний могут не подать заявки на распределение квоты на вторую половину сезона.



Павенский также считает, что активными останутся поставки в страны ЕАЭС, в частности, в пострадавшие от засухи Казахстан и Киргизию. В этом сезоне отгрузки в ЕАЭС могут увеличиться до 3,7 млн т против 2,1 млн т сезоном ранее, прогнозирует он. Эксперт считает, что доходность экспортеров во второй половине сезона может оказаться неплохой: спрос на качественную пшеницу остается высоким.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что по итогам календарного года в России было зарегистрировано более 300 экспортеров пшеницы и свыше 90 экспортеров остальных агрокультур. «Это довольно много. Но сейчас наблюдается усиление концентрации у крупнейших игроков рынка. Думаю, что экспорт зерна продолжит консолидироваться у крупных компаний», — сказал он. Рылько добавил, что во второй половине сезона-2021/22 есть высокие шансы, что экспортная квота не будет выбрана на 100%.

