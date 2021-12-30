Экспорт пшеницы по итогам сезона может составить 33 млн тонн

В первые месяцы 2022 года экспортный спрос может оживиться после длительных новогодних каникул wikimedia.org

По итогам сезона-2021/22 Россия может экспортировать 33 млн т пшеницы. Такой прогноз «Агроинвестору» озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. В декабре экспорт пшеницы должен достигнуть 3,5 млн т, сказал эксперт, в январе, по его оценке, вывоз составит чуть более 2 млн т. В праздничные дни отгрузки будут идти в небольших объемах. В связи с непогодой часть судов перейдет с декабря на январь, что, при прочих равных и хорошей погоде повысит экспорт в первый месяц 2022 года, сказал Рылько.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что, по его оценке, в январе вывоз пшеницы будет на уровне 2,3-2,4 млн т с учетом стран ЕАЭС в сравнении с 3,45 млн т в 2020 году и 1,9 млн т в 2019-м.



В обзоре ИКАР говорится, что в первые месяцы 2022 года экспортный спрос может оживиться после длительных новогодних каникул и в преддверии начала действия экспортной квоты (с 15 февраля), что может поддержать рынок. Эксперты также отмечают, что на данный момент сохраняются риски для озимых, что будет сдерживать вывоз и может привести к возникновению локального дефицита в некоторых регионах.



По данным Росгидромета, в хорошем, отличном и удовлетворительном состоянии перед зимовкой находилось 97% (17,8 млн га) посевов озимых против 14,9 млн га годом ранее. ИКАР отмечает, что это исторический рекорд. Поэтому весной стоит ожидать меньшего, чем обычно, пересева озимых, что вместе с плановым расширением площадей под масличными может привести к сокращению посевов яровой пшеницы, говорится в обзоре.



Между тем, Росстат опубликовал уточненную оценку урожая зерна в России, она составляет 120,6 млн т в весе после доработки, что на 9,6% ниже, чем в прошлом году. Прежняя оценка статведомства составляла 120,7 млн т, в том числе 75,9 млн т пшеницы. Согласно текущему умеренно оптимистичному прогнозу ИКАР, сбор зерна в Россия в 2022 году составит 127-128 млн т, в том числе 82-83 млн т пшеницы.

В первой половине текущего сельхозгода Россия экспортировала чуть более 21,5 млн т пшеницы с учетом поставок в страны ЕАЭС, оценил ИКАР. Это 65% годового экспортного потенциала. Динамика вывоза в июле-декабре почти полностью совпала с аналогичным периодом 2019/20 сельхозгода, но существенно уступила прошлому сезону. По предварительным данным, всего за первую половину сезона было экспортировано чуть больше 26 млн т зерна против 32 млн т годом ранее. При этом ИКАР отмечает существенное сокращение объемов перевалки зерновых на рейде в сравнении с прошлым сезоном.

