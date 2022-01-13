Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России

По итогам сезона Россия может уступить мировое лидерство в экспорте пшеницы Д. Гришкин

Минсельхоз США в своем январском обзоре понизил на 1 млн т до 35 млн т прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне (без учета Крыма). Это объясняется тем, что страна проводит политику, направленную на обеспечение внутреннего рынка и стабилизацию цен на продовольствие за счет ограничения вывоза, поясняют американские аналитики. В частности, правительство приняло решение установить с 15 февраля по 30 июня квоту на экспорт зерна в размере 11 млн т, включая 8 млн т пшеницы.



С июля по декабрь 2021 года Россия экспортировала 21,6 млн т пшеницы, говорится в обзоре. В прошлом году экспортеры спешили вывезти зерно до введения квоты, скорее всего, в этом году сценарий повторится, полагает Минсельхоз США. Кроме того, ведомство обращает внимание на вывозную пошлину, которая по пшенице с 12 по 18 января превышает $98 за тонну. Эти меры повлияли на некоторые экспортные рынки: так, Египет продолжает оставаться одним из ведущих покупателей российской пшеницы, однако на его тендерах чаще стали выигрывать поставщики из Украины и ЕС, отмечают американские аналитики. Турция, скорее всего, по-прежнему будет значительно зависеть от российской пшеницы из-за сокращения урожая в результате засухи. Снижение производства в Иране привело к тому, что он стал новым направлением для поставок российской пшеницы, говорится в обзоре.



Прогноз экспорта пшеницы из стран Евросоюза повышен на 0,5 млн т до 37,5 млн т. Таким образом, по итогам сезона Россия может уступить мировое лидерство в вывозе агрокультуры, считает Минсельхоз США.



При этом американские аналитики оставили без изменений оценку урожая пшеницы в нашей стране — 75,5 млн т без учета Крыма. Прогноз глобального производства агрокультуры повышен с 777,9 млн т до 778,6 млн т. В том числе оценка валового сбора в странах ЕС повышена на 0,2 млн т до 138,9 млн т.



Оценка глобального потребления пшеницы по сравнению с декабрем снижена с 789,3 млн т до 787,5 млн т. Показатель по России остался без изменений — 41,75 млн т. Конечные запасы в нашей стране могут составить 10,63 млн т — на 0,4 млн т больше, чем в декабрьском обзоре. В мире запасы на конец сезона прогнозируются на уровне 279,5 млн т против 278,2 млн т в декабре. Это самый низкий уровень за последние пять лет, отмечают аналитики.



По предварительным данным Росстата, которые он озвучил в конце декабря, урожай зерна в России в 2021 году составил 120,6 млн т в чистом весе, в том числе 75,9 млн т пшеницы. В прошлом году было собрано 133,5 млн т, включая 85,9 млн т пшеницы. Окончательные итоги уборочной кампании статведомство обычно подводит в марте.

