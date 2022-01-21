Минсельхоз рассчитывает увеличить производство твердой пшеницы

В прошлом году было собрано около 735 тысяч тонн твердой пшеницы М. Стулов

Посевы твердой пшеницы в этом году прогнозируются на уровне 790,7 тыс. га, что выше среднемноголетних значений (650-700 тыс. га с 2017 года), сообщил Минсельхоз. Планомерное расширение площадей и повышение урожайности за счет внедрения интенсивных сортов и технологий позволят в ближайшей перспективе увеличить производство агрокультуры до 1 млн т, а к 2025 году ее валовой сбор может достичь 1,8 млн т, рассчитывает ведомство.



В 2021 году в России было собрано 75,9 млн т пшеницы, в том числе около 735 тыс. т — твердых сортов, что на 2,3% выше показателя 2020 года, оценило министерство. Порядка 80% урожая твердой пшеницы приходится на Алтайский край, Оренбургскую, Челябинскую, Омскую, Саратовскую, Самарскую и Волгоградскую области.



Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка В целом, необходимость наращивания площадей под твердой пшеницей в России есть. У нас, как известно, появились новые итальянские макаронные фабрики, которым нужно качественное сырье, а им является именно качественная твердая пшеница.

Одна из основных проблем, с которой могут столкнуться наши аграрии — семена. Традиционные отечественные твердые сорта пшеницы по ряду показателей уступают иностранным. Поэтому необходимо адаптировать зарубежные семена под наши климатические условия и технологии. Да, мука из твердой пшеницы значительно дороже, чем из мягкой, однако если сырье для производства такой муки выращивать в России, открываются перспективы экспорта макарон.

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко не видит никаких предпосылок для увеличения площадей под твердой пшеницей в этом году. «Во-первых, вряд ли произойдет расширение посевов яровой пшеницы относительно прошлого сезона хотя бы потому, что в этом году более оптимистичные виды на сохранность озимых, и аграриям не придется пересевать погибшие площади, как в 2021 году, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Во-вторых, экспортные пошлины снижают мотивацию растениеводов заниматься яровой пшеницей в принципе, а тем более — выращивать ее твердые сорта, хотя их и можно сейчас продать на внутреннем рынке по 39 тыс. руб./т, что почти вдвое выше, чем цены на мягкую пшеницу».



Однако вложения на гектар для производства твердой пшеницы тоже существенно выше, чем при выращивании обычной, при этом очень велик риск, что из-за погодных условий затраты себя не оправдают, и производители в итоге получат обычную мягкую пшеницу. И это на фоне кратного роста цен на удобрения и всю агрохимию, отмечает Петриченко. «Наконец, сейчас твердой пшеницы в России выращивается очень мало — ее даже нельзя назвать нишевой агрокультурой. Соответственно, нет ее рынка сбыта с устойчивым спросом», — резюмирует эксперт.



В сентябре прошлого года производители макаронных изделий сообщали, что столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы. Чтобы решить сложившиеся проблемы и избежать роста цен на конечную продукцию, они предлагали ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов, а также запустить программу по увеличению ее посевов.



Минсельхоз совместно с региональными органами управления АПК и отраслевым сообществом приступил к формированию условий, обеспечивающих конструктивное и взаимовыгодное взаимодействие производителей и переработчиков твердой пшеницы, говорится в сообщении ведомства. Также по его инициативе с этого года Росстат включит сведения о производстве твердой пшеницы в форму федерального статистического наблюдения. Это позволит принимать качественные управленческие решения для стимулирования производства агрокультуры, поясняет министерство.

