Производители макарон заявили о дефиците твердой пшеницы

Далеко не все макароны производятся из муки, полученной из твердых сортов пшеницы Е. Разумный

Российские производители макаронных изделий столкнулись с дефицитом твердых сортов пшеницы, а также с резким увеличением стоимости сырья и материалов. Об этом заявили участники «круглого стола», который был посвящен ситуации на рынке, пишет «Интерфакс». По их мнению, это может стать причиной роста цен на конечную продукцию.



«Цена на пшеницу твердых сортов до недавнего времени на протяжении восьми месяцев держалась на уровне 28 тыс. руб. за тонну, а в последние полторы-две недели вышла на уровень 32-38 тыс. руб.», — сообщил владелец холдинга «Алтан» Валерий Покорняк, сообщает «Интерфакс». Гендиректор «Экстра М» Лоренцо Трашинелли отметил, что из-за такого резкого роста цен производители начинают паниковать. Многие из них сейчас работают на старых запасах, которых хватит примерно до конца года. После этого придется покупать пшеницу нового урожая по новым ценам.



Участники «круглого стола» также обратили внимание на то, что значительные объемы зерна из России вывозят в Казахстан. Председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс сообщил, что поставки зерна на казахстанский рынок спровоцировали, в том числе, сами переработчики, поскольку пытаются занизить закупочные цены на зерно, чего не происходит в случае с экспортными поставками. Еще одной проблемой для макаронного бизнеса является рост затрат на комплектующие. По словам коммерческого директора отдела продаж компании «Байсад» Ларисы Левиной, с октября 2020-го они подорожали на 100-150%.



Покорняк отметил, что в России ежегодно производится порядка 300-400 тыс. т пшеницы твердых сортов, тогда как в советское время этот показатель достигал 1,5 млн т. В Алтайском крае ситуация аналогичная — рынок сократился почти в 10 раз до 40 тыс. т в год.



Чтобы решить сложившиеся проблемы производители макарон предлагают ввести заградительные пошлины на экспорт пшеницы твердых сортов. Ранее представители рынка подготовили соответствующее обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает «Интерфакс». При этом во время «круглого стола» его участники пришли к выводу, что одни пошлины проблему не решат, так как твердая пшеница вывозится за пределы России крайне редко. «Вопрос — не просто поднять экспортную пошлину, мы подготовили программу по увеличению посевных площадей твердых сортов пшеницы на Алтае, в Саратове, Оренбурге, Челябинской области и т. д. Мы готовы ее передать Минсельхозу, обсуждать и защищать ее», — приводит агентство слова Покорняка.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут отметил, что официальной статистики по производству твердой пшеницы в нашей стране нет, только примерные оценочные данные. «По нашим данным, ее производство составляет порядка 600 тыс. т в год, этот показатель почти не растет. Интерес к ее производству пропал в 2014 году, когда была введена экспортная пошлина. Вывоз твердой пшеницы — самый интересный рынок сбыта, — рассказал он «Агроинвестору». — В этом сезоне наблюдается резкое снижение производства пшеницы, в том числе твердой, в Казахстане. Аналогичная ситуация у основного производителя этой агрокультуры — Канады. В Германии тоже есть сложности». Корбут отметил, что в связи со снижением ресурсов растут спрос и цена.



Корбут также обратил внимание, что далеко не все макароны производятся из муки, полученной из твердых сортов пшеницы. «Это небольшой сегмент. Примерно 10-15% от общего производства (200-300 тыс. т). Твердая пшеница также применяется как улучшитель для производства муки более низкого качества», — рассказал Корбут. По его мнению, количественно дефицита твердой пшеницы в России нет и не будет, так как на нее нет большого спроса. При этом он добавил, что в этом году производство пшеницы в России действительно снизилось, в первую очередь на Южном Урале и в Поволжье. Это связано с погодными условиями.



«Если переработчикам так нужна твердая пшеница, возникает вопрос, почему она не стремятся организовать контрактацию производства твердой пшеницы, заключение долгосрочных договоров? Они выступают как потребители, а потом предлагают вводит пошлину, чтобы перекрыть экспорт и снизить цены, — рассуждает Корбут. - Речь идет не о ресурсах, а о цене закупки. Но сейчас эта цена вполне адекватна с учетом рыночной ситуации. Стоимость агрокультуры достигает 30-32 тыс. руб. за тонну».



Твердая пшеница экспортируется из России в небольших объемах, продолжает Корбут. «Да, наверное, сейчас есть повышенный спрос со стороны Италии, так как там есть сложности с ресурсами. Тут встает вопрос рыночной конкуренции», — отметил он. По его мнению, если ограничения на экспорт твердой пшеницы все-таки будут введены, ее стоимость может снизиться, но «возникают большие сомнения». Корбут привел в пример ситуацию с введением пошлины на подсолнечник, когда переработчики, после введения меры, «разогнали внутренние цены до небес». «Совершенно нелогично вводить ограничения на экспорт твердой пшеницы, оставив открытым вывоз макаронных изделий, — считает Корбут — Государство могло бы поддержать макаронные предприятия: дать льготные кредиты, преференции, возможно, выделить субсидию на закупку муки из твердых сортов пшеницы. Однако при таких условиях у производителей макаронных изделий появятся определенные обязательства».



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что пшеница твердых сортов — нишевый продукт, крупные экспортеры зерна им практически не занимаются. «Скорее всего, речь идет об активности приграничных торговцев. Думаю, кроме предложений по ограничению экспорта, производителям макарон стоит исследовать возможности рынков ЕАЭС. В частности, в Казахстане есть запасы твердой пшеницы, — прокомментировал он. — Кроме того, растениеводы часто жалуются на платежную дисциплину отечественных переработчиков зерна. Для повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке, им имело бы смысл изменить свою закупочную политику».



На прошлой неделе производители макаронных изделий и мукомольные предприятия заявили о том, что подготовили обращение к Мишустину, где просят ввести до конца августа 2022 года отдельную пошлину на экспорт пшеницы твердых сортов. «По нашим расчетам, она должна составлять не менее $190-210 за тонну», — оценивали авторы инициативы. Они считают, что действующая плавающая пошлина на пшеницу не защищает внутренний рынок. Рост цен на сырье заставляет их поднимать цены на выпускаемую продукцию, что приведет к ее удорожанию в рознице.

