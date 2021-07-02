В пригороде Краснодара могут построить макаронный завод за 8 млрд рублей

Предприятие планирует выпускать 70 тысяч тонн продукции в год Е. Разумный

В Краснодаре прошла презентация нового завода по производству макаронных изделий от инвестиционной компаний «Элиас Групп» - «Макаронная фабрика Юга», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании. Предприятие расположится в пригороде Краснодара, поселке Знаменском. Строительство начнется в 2021 году, ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован через два года. Вторая очередь будет запущена в 2026 году, уточняет РБК. Проект предусматривает производство макаронных изделий премиум-класса: классической пасты и instant pasta.



Объем инвестиций в новый проект составит 8 млрд руб., производственная мощность — 70 тыс. т готовой продукции в год. «Объем инвестиций заявлен колоссальный. Кроме того, эта отрасль экспортоориентированная — это очень интересно и вписывается во все меры господдержки», — приводит РБК слова директора краснодарского регионального филиала Россельхозбанка Евгения Ковалева.



Новый комплекс будет включать производство, основанное на принципах объединения интересов общества и сохранения природного капитала — Greenfield-комплекс, уточнила изданию пресс-служба «Элиас групп». Он будет состоять из макаронной фабрики, мельницы и элеватора, позволяющего хранить до 18 тыс. т зерна. На заводе будет установлено современное мельничное оборудование, все процессы будут автоматизированы — от работы с мукой и готовой продукцией до складирования сырья. Также будет оборудована современная система замеса макаронного теста и система бережной сушки, выяснило РБК. «Мы выяснили все рыночные условия, которые поспособствуют нам реализовать этот проект и реализовать его успешно», — сказал собственник «Элиас Групп» Борис Юнанов.



По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, проект строительства «Макаронной фабрики Юга» планируется в рамках общего тренда — активизации перерабатывающих производств. «Если это будет хороший завод с современными технологиями, то он сможет занять свою нишу, хотя 70 тыс. т — это относительно небольшой объем, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Но здесь есть и другой момент — это экспортоориентированное производство. Потому что Турция, например, занимает очень большую долю на мировом рынке макарон, в частности, является одним из крупнейших поставщиков макаронных изделий в Венесуэлу. Соответственно, эту нишу можно занять».



По мнению Корбута, для работы завода необходимо будет стимулировать производство твердой пшеницы, чтобы это были не просто макароны, а высококачественный конкурентоспособный продукт. Он также отметил, что переработка всегда интересна и важна для инвесторов, потому что «это вопрос добавленной стоимости, экспортного развития и выхода из-под возможных ограничений, которые вводит государство по вывозу сырья». «У нас относительно невелика доля переработанной продукции, которая идет на внешние рынки. А все, кто впереди, в основном занимаются именно экспортом переработанной продукции», = объяснил Корбут.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов скептически оценивает возможность реализации проекта. «Я не вижу особого смысла в этом проекте и не понимаю, что они будут делать с этими макаронами в таком количестве. Этот рынок довольно насыщенный и перспектив его роста я особо не вижу, — сказал эксперт «Агроинвестору». — Реализация проекта на Юге России тоже выглядит несколько странно. Сырье там довольно дорогое, относительно других зернопроизводящих регионов». Даже если продукцию планируется поставлять на экспорт, было бы логичнее начинать строительство не на Юге, а ближе к сырьевым регионам, которые занимаются производством твердой пшеницы, рассуждает он. Эксперт также добавил, что инвестировать в сельское хозяйство и пищевую промышленность сейчас довольно рискованно из-за регулирования цен на продовольствие и сельхозпродукцию государством. «В ближайшие годы, если меры не будут срочно отменены, инвестиции в сельское хозяйство и пищевую промышленность серьезно сократятся», — считает Сизов.



Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич считает, что «Элиас Групп» будет сложно реализовать заявленный проект. «Предприятие собирается строить элеватор, мельницу, объем производства — 70 тыс. т. Кто-нибудь вообще представляет, куда макароны в таком количестве девать и из чего их будут делать? В Краснодарском крае твердая пшеница не растет», — напоминает он. Гуревич привел в пример итальянскую компанию Barilla, которая строит в городском округе Ступино Московской области завод по производству макарон. По его словам, в этом случае понятны все аспекты: откуда будет поставляться твердая пшеница, куда будут отправляться макароны, и какого они будут качества.

