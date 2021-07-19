Производители хлеба предупредили о росте цен

Минсельхоз считает ситуацию с ценами на хлеб стабильной М. Стулов

Производители хлеба предупредили ритейлеров о повышении цен на 7-12% с августа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова представителя сети «Верный». Индексацию оптовых цен неофициально подтвердили изданию еще несколько производителей хлеба. Удорожание связано с ростом цен на сырье. Например, маргарин год к году подорожал на 8%, упаковочный материал — на 26%, сахар — на 9%. В некоторых случаях упаковка подорожала на рекордные 40%, в то время как отпускные цены на сам хлеб выросли всего на 1 руб., рассказал изданию президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. Кроме того, влияет дефицит персонала в отрасли, так что производителям пришлось повысить зарплаты оставшимся работникам, уточнил «Коммерсанту» гендиректор БКХ «Коломенский» Дмитрий Козлов.



На себестоимости производства хлеба негативно отразилось госрегулирование цен на подсолнечное масло и сахар, используемые в хлебопечении, рассказал изданию исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. В конце 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, производители и торговые сети подписали соглашение о фиксации розничных цен на сахар в пределах 46 руб./кг, подсолнечного масло — на уровне 110 руб./л. В результате производители сахара и масла решили компенсировать выпадающие доходы от розничных продаж за счет оптовых покупателей, включая производителей хлеба.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько называет ситуацию с ростом цен на хлеб неоднозначной. С одной стороны, понятно, что цены на сахар, который закупали хлебопеки, не регулировались государством. Но, с другой стороны, мука в ближайшее время должна несколько подешеветь. «Понятно, что все дорожает, но особых предпосылок для повышения цены хлеба мы не видим», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Ранее президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятия Аркадий Гуревич высказывал аналогичную точку зрения: хлеб и макароны дорожать не должны, так как сырье для их производства — мука — не растет в цене. «Конечно, к сожалению для мукомолов, производство муки как было убыточным, так и остается. В себестоимости муки более 95% составляет стоимость зерна», — говорил он «Агроинвестору».



Цены на пшеничную муку (хлебопекарную, высшего сорта) в 2021 году действительно снижаются: с 21,8 руб./кг в январе до 20,3 руб./кг в мае. И май к маю они выросли незначительно (+3%), однако если посмотреть, например, на январские цены, то в 2020 году они были на уровне 17,2 руб./кг, а в 2021-м — уже 21,8 руб./кг, то есть рост составляет 27%, сравнивает старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. То есть хлебопеки пытаются компенсировать уже выпавшие доходы из-за роста себестоимости второго полугодия 2020-го. «Несомненно, маргарин (83 руб./кг в мае 2021 вместо 60 руб./кг в 2020 году) и сахар (37 руб./кг в мае 2021-го против 22 руб./кг в 2020-м) существенно подорожали, однако их доля в структуре себестоимости хлеба очень мала. Так, стоимость всего сырья кроме муки и основных материалов составляет всего 5-6% от стоимости хлеба», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Минсельхоз считает ситуацию с ценами на хлеб стабильной. По данным агроведомства, за последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции. Министерство не ожидает существенного повышения цен на хлеб в дальнейшем, что обусловлено снижением стоимости сырья: например, стоимость пшеницы 3-го и 4-го классов после введения экспортных пошлин снизилась на 7,2% и 5,9% соответственно. Кроме того, для стабилизации цен на хлеб производители получают госсубсидии: на 16 июля освоено 47,6% средств, направленных на эти цели хлебопекарным предприятиям, говорится в сообщении ведомства.



В обмен на субсидии производители обязывались не повышать цены на продукцию, однако размер господдержки (2 руб. за 1 кг хлеба) не компенсирует полностью рост цен на сырье, к тому же власти ряда регионов неверно трактуют условия субсидий, прокомментировал «Коммерсанту» Лялин. По его словам, в некоторых регионах решили выдавать деньги не единовременно, как это предписано правилами, а частями каждый месяц.



Кроме того, в этих субсидиях не учитывается подорожание сырья, и чтобы избежать банкротства, часть производителей решили отказаться от них, рассказал «Коммерсанту» Айдиев. Он считает, что субсидии и обязательства их получателей не повышать цены на хлеб создают дисбаланс на рынке, и эффективным способом решения проблем был бы запуск программы адресной поддержки населения.



Основная проблема хлебопеков — высокие накладные расходы в 22% от розничной цены и фонд оплаты труда в 10% от розничной цены, говорит Никиточкин. Поэтому при росте зарплат на фоне замещения трудовых мигрантов местными работниками и снижении объемов выпуска из-за роста цен себестоимость хлеба существенно увеличивается. И для ее снижения необходимы не субсидии в 2 руб./кг хлеба, а мотивация отрасли к модернизации производства, субсидирование покупки более высокопроизводительного и автоматического оборудования, уверен он.

