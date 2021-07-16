Цены на бананы в России достигли максимума за пять лет

На бананы приходится 0,34% всех расходов потребителей Е. Разумный

Цены на бананы в России вернулись на уровень 2016 года и достигли максимальных значений за последние пять лет. По данным Росстата, резкое удорожание началось в феврале: тогда стоимость бананов увеличилась на 9% по сравнению с январем и на 15% — относительно февраля 2020-го, до 86,7 руб./кг. Пика цены достигли в апреле — 89,3 руб./кг, в июне было снижение до 84,1 руб./кг, но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда цена поднялась до 96,2 руб./кг.



Среди причин аналитики называют сочетание факторов: стабильный спрос внутри страны, ослабления курса рубля к доллару и локальный дефицит поставок из Эквадора, связанный с трудностями в логистике на фоне пандемии, активностью вулкана, серией протестов и угрозой распространения грибкового заболевания Tropical Race 4 (TR4), пишет РБК. Как уточнила изданию партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд, абсолютно все бананы Россия завозит из стран Южной Америки, при этом 96% импорта (1,46 млн т в 2020 году) пришлось на Эквадор.



Спрос на бананы в мире во время пандемии оставался высоким: по итогам 2020-го IndexBox оценивает его в 124 млн т, что на 6% больше, чем в 2019-м. Стабильный спрос на фоне сбоев в цепочках поставок из-за пандемии привел к росту цен, который варьировался от страны к стране. Российский ритейл столкнулся со сложностями в закупке бананов и повышением оптовых цен на 40% из-за снижения урожая в Эквадоре из-за неблагоприятных погодных условий и активности вулкана Сангай, повредившего плантации, сообщал в феврале этого года «Коммерсантъ».



Представитель эквадорской компании Triny Fresh S. A., экспортирующей бананы в Россию Наталья Багдасарян рассказала РБК, что сами поставщики из Эквадора не повышали цены на бананы. Официальная экспортная цена, которую Эквадор предлагает для годовых контрактов, — $6,25 за коробку бананов (без упаковки), и такая цена установлена уже много лет, говорит Багдасарян. Активность вулканов в Эквадоре — явление постоянное, и на урожай и экспорт оно особо сильно не повлияло. В то же время Багдасарян признает, что у отдельных компаний в этом году были сложности с логистикой. Однако на данный момент, говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, сложностей с поставками бананов из Эквадора не отмечаются, и информации о росте цен у поставщиков нет, пишет РБК.



По мнению Гольфанд, ключевую роль в удорожании играет курс рубля, причем динамика цен отстает относительно изменений курса валюты: для реализации остатков уже ввезенной продукции и пересогласования договоров с учетом новых цен нужно примерно два-три месяца. Также на цены влияют пандемия, поскольку импортерам приходится нести дополнительные затраты на соблюдение повышенных санитарных мер, отмечает эксперт. «Цены формируются исходя из баланса спроса и предложения. Вероятно, снизилось предложение, потому что спрос на бананы относительно стабилен», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. Это снижение предложения может быть связано с трудностями в логистике, пандемией в Эквадоре, болезнями пальм и др., перечисляет он.



По информации Росстата, на бананы приходится 0,34% всех расходов потребителей из 566 товаров и услуг. Для яблок этот показатель равен 0,61%, апельсинов — 0,35%. Гендиректор отраслевого агентства FruitNews Ирина Козий рассказала РБК, что бананы с яблоками и цитрусовыми входят в тройку самых востребованных фруктов, на долю которых приходится около 70% всего потребления в России.



По ее словам, доля бананов в потреблении в последние годы растет. В первую очередь это вызвано введением эмбарго на ввоз продукции из западных стран, что привело к росту цен и сложностям в поставках. В целом в течение года спрос на бананы стабилен, однако все же есть период, когда он растет — зимой, во время традиционного удорожания яблок в России. Сейчас же они, наоборот, снижаются в цене благодаря поступлению нового урожая, поэтому и спрос на них увеличивается. Это традиционное явление, которое не зависит от цен на бананы, прокомментировал «Агроинвестору» Глушков.



В первом квартале 2021 года потребители урезали траты на покупку овощей и фруктов на 30-60% в первую очередь из-за заметного отставания темпов индексации прожиточного минимума в стране от продуктовой инфляции, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ «Тинькофф Data». По данным Росстата, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 16,7% семей (два года назад — 21,1%). Реально располагаемые доходы населения снижаются, а цены на фрукты, в первую очередь — импортные, растут. Особенно сильным удорожание, вызванное девальвацией курса рубля, было в прошлом году. И если сравнивать этот год с прошлым, то потребление фруктов, скорее всего, снижается, заключил Глушков.

