Пшеница снова стала дорожать

Экспорт пшеницы из-за плохих погодных условий в портах идет достаточно медленно wikimedia.org

На прошлой неделе средние экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% увеличились с $327/т до $330/т FOB Новороссийск, следует из данных Refinitiv. По информации Международного совета по зерну, цена на российскую пшеницу с протеином 12,5% к 20 января составила $335 за тонну FOB Новороссийск, увеличившись за неделю на $3. Цены на пшеницу на мировых биржах на прошлой неделе укрепились на 3-5%, что оказало поддержку и ценам на российскую пшеницу, до недавнего времени активно дешевевшую, говорится в сообщении аналитического центра «СовЭкон». Основной фактор, поддерживающий рынок, — эскалация напряженности между Россией и Западом: мировой рынок опасается проблем с поставками из региона в случае открытого конфликта между Россией и Украиной, поясняют аналитики центра.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что, по его данным, отмечается некоторое восстановление экспортных цен FOB на российскую пшеницу с протеином 12,5% до $332 за тонну (плюс $5 к прошлой неделе) на фоне роста спроса со стороны импортеров. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин прокомментировал «Агроинвестору», что по состоянию на 24 января экспортные цены на российскую пшеницу составили $325-328 за тонну FOB.



При этом цены закупки CPT, по словам Павенского, оставались на прежних уровнях — около 16,8-17,2 тыс. руб. за тонну без НДС. По информации «СовЭкона», цены в портах после падения стабилизировались в диапазоне 16,5-16,9 тыс. руб./т без НДС. По данным Зернина, СРТ индексы закупки пшеницы в российских глубоководных портах сейчас составляют 16,3 тыс. руб. за тонну, на малой воде — 15 тыс. руб. за тонну. ​



Экспорт пшеницы из-за плохих погодных условий в портах идет достаточно медленно, отмечает Павенский. С 1 по 24 января, по его расчетам, было вывезено около 1,35 млн т (с учетом стран ЕАЭС). За месяц экспорт может составить не более 2 млн т, часть судов перейдет на февраль, прогнозирует он.



По данным ФТС, с начала сезона по 20 января Россия экспортировала 25,1 млн т зерна без учета вывоза в страны ЕАЭС за декабрь-январь), что на 24,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого сельхозгода. В том числе отгрузки пшеницы снизились на 23,9% до 21 млн т, ячменя — на 32,3% до 2,7 млн т, кукурузы — на 27,9% до 1,1 млн т.



Экспортная пошлина на пшеницу с 26 января уменьшится с $97,5 до $95,8 за тонну, сообщил Минсельхоз. Снижение продолжается вторую неделю подряд. Пошлина на ячмень сократится с $79 до $74,4 за тонну, на кукурузу — повысится с $46,1 до $50,6 за тонну. Новые ставки пошлин будут действовать по 1 февраля. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $336,9 за тонну ($339,3 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень — $291,3 ($297,9), на кукурузу — $257,4 ($250,9) за тонну.

