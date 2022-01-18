Экспортные цены на российскую пшеницу снизились вслед за мировыми

С начала сезона по 12 января Россия отгрузила на внешние рынки 24,3 млн тонн зерна В. Бычков

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу снижались вслед за динамикой мировых площадок, попавших под давление после новостей об улучшении прогноза урожая в Южной Америке, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена тонны пшеницы с протеином 12,5% с поставкой на условиях FOB из черноморских портов уменьшилась с $330 до $328 за тонну. Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал снижение стоимости на $1 до $332 за тонну.



С начала сезона по 12 января Россия отгрузила на внешние рынки 24,3 млн т зерна, что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В том числе экспорт пшеницы составил 20,3 млн т (снижение на 23,8%), ячменя — 2,7 млн т (минус 32,1%), кукурузы — 1,1 млн т (сокращение на 24,3%) без учета поставок в страны ЕАЭС за ноябрь-январь. По прогнозу ведомства, экспорт зерна в этом сельхозгоду составит 45-48 млн т, включая 37 млн т пшеницы.



Экспортная пошлина на пшеницу из России с 19 января снизится с $98,2 до $97,5 за тонну, сообщил Минсельхоз. Ставка уменьшится впервые с 22 сентября 2021 года. Пошлина на ячмень сократится с $86,2 до $79 за тонну, на кукурузу — с $67,7 до $46,1 за тонну. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $339,3 за тонну ($340,4 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень — $297,9 ($308,2), на кукурузу — $250,9 ($281,8) за тонну.



Внутренние цены на пшеницу в январе выросли, следует из мониторинга аналитического центра «СовЭкон». Средние котировки пшеницы 3-го и 4-го классов укрепились на 200 руб. по сравнению с концом прошлого года — до 15075 руб. и 15025 руб. за тонну, 5-го класса — на 175 руб. до 14425 руб. за тонну. Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах выросли с 16,4-16,8 тыс. руб. за тонну до 16,5-16,9 тыс. руб./т, говорится в мониторинге «СовЭкона».



Поддержку рынку оказали оживление спроса со стороны экспортеров и внутренних покупателей, а также ослабление рубля, поясняют аналитики центра. Так, на внутреннем рынке увеличился спрос со стороны мукомолов и животноводов: покупатели пополняют запасы после новогодних каникул.



«СовЭкон» не ожидает продолжения уверенного роста цен. «Экспортные цены снижаются, пошлина остается на высоком уровне, а внутренние запасы относительно высоки, в первую очередь на юге. Полагаем, что январский период может быть хорошей возможностью для продажи части запасов пшеницы», — говорится в сообщении центра.

