Россия существенно увеличила поставки пшеницы в Саудовскую Аравию и Алжир

Спрос на российскую пшеницу в этом сезоне высокий как со стороны традиционных, так и новых покупателей Flickr.com

По данным подведомственного Россельхознадзору «Центра оценки качества зерна» Россия с начала сельхозгода до середины января увеличила объемы поставок пшеницы в Саудовскую Аравию в семь раз до 916 тыс. т, в Алжир — в 13 раз до 363,5 тыс. т. Как уточнило ведомство, с момента поставки в Саудовскую Аравию первой партии пшеницы объемом 60 тыс. т в апреле 2020 года Россия отправила на экспорт в арабскую страну около 1,1 млн т пшеницы.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский сказал «Агроинвестору», что, по его данным, с начала сельхозгода до середины января поставки пшеницы из России в Саудовскую Аравию выросли в 7,4 раза до 0,92 млн т, в Алжир — с нулевых значений до 0,36 млн т. Рост связан с тем, что эти страны убрали заградительный барьер для российской пшеницы в виде требования по нулевой доле зерен, поврежденных клопом-черепашкой, повысив допустимое значение до 0,5%, уточнил он. Еще одной причиной стало высокое качество российской пшеницы по белку и натуре, прежде всего на Юге, наряду с проблемами с натурой в странах-экспортерах ЕС.



Павенский отметил, что на последнем тендере 14 января, по данным трейдеров, Алжир закупил 630 тыс. т пшеницы из Восточной Европы и Аргентины, ввиду более значительного снижения цен с конца прошлого года в этих странах по сравнению с Россией. «Пшеница из этих стран с учетом фрахта к настоящему времени стоит дешевле российской на $5-10 за тонну», — добавил эксперт.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что российская пшеница высококонкурента в этом сезоне в соотношении цена/качество. Именно этим объясняется высокий спрос со стороны как традиционных, так и новых покупателей, несмотря на экспортные ограничения. «Как только Алжиру удалось преодолеть влияние Франции на закупочную политику, Россия мгновенно начала набирать обороты по поставкам», — отметил он.​



По данным Минсельхоза, товарооборот между Россией и Алжиром в 2021 году увеличился в 2,3 раза. Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин, слова которого приводит пресс-служба министерства, рассказал о положительной динамике в сотрудничестве со странами Африки. За минувший год торговля с Алжирской Народной Демократической Республикой (АНДР) составил почти $350 млн. «Российский экспорт отечественной пшеницы в Алжир значительно вырос, что составляет более 30% от общего объема поставок продукции АПК в эту страну», — уточнил он. Левин добавил, что Россия и АНДР ведут активную работу по расширению взаимного доступа на рынки сельхозпродукции.

