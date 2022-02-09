На долю 15 компаний пришлось почти 80% квоты на экспорт зерна

Квота на экспорт 11 млн тонн зерна начнет действовать с 15 февраля flickr.com

Минсельхоз распределил квоту на экспорт 11 млн т зерна, включая 8 млн т пшеницы, которая будет действовать с 15 февраля до конца сезона. Право вывозить зерно получили 206 компаний, в том числе пшеницу — 163 игрока. Согласно расчетам «Агроинвестора», 15 компаний, получивших самые большие квоты, смогут отгрузить на внешние рынки около 8,7 млн т зерна — свыше 79% внутри общей квоты.



Квоты на экспорт распределяются между подавшими заявки компаниями пропорционально их объему вывоза в первой половине сезона. Поэтому топ-10 компаний, которые получили возможность поставить на внешние рынки самые большие объемы зерна внутри квоты почти совпадает с рейтингом лидеров по отгрузкам, который в январе представил аналитический центр «Русагротранса».



Торговый дом «Риф» с 15 февраля до конца сезона сможет экспортировать почти 2,28 млн т зерна, включая 1,6 млн т пшеницы. Квота «Деметра Трейдинг» составила 1,35 млн т, в том числе 950,8 тыс. т пшеницы. «Астон» получил право поставить за рубеж около 1 млн т зерна, включая 768,4 тыс. т пшеницы. «Витерра Рус» сможет вывезти 934,9 тыс. т зерна, в том числе примерно 658,1 тыс. т пшеницы. «ОЗК Трейдинг» получила квоту на поставки 550,9 тыс. т пшеницы, другие виды зерна компания экспортировать не будет.



«Каргилл» сможет вывезти 515,4 тыс. т зерна, в том числе почти 375,4 тыс. т пшеницы. Квота «Луис Дрейфус Восток» - 380,4 тыс. т, включая 267,8 тыс. т пшеницы. «Зерно-Трейд» сможет отгрузить 357,1 тыс. т зерна, из которых 251,4 тыс. т — пшеница. «АСТ Компани М» получила право поставить на внешние рынки 347 тыс. т зерна, в том числе 244,3 тыс. т пшеницы. Замыкает топ-10 по размеру полученной экспортной квоты «Артис-Агро экспорт» с 218,9 тыс. т зерна, включая 154,1 тыс. т пшеницы.



Квоты остальных игроков составили менее 200 тыс. т. Так, «Азовский зерновой терминал» сможет экспортировать 199 тыс. т зерна, «Грейн Сервис» - 162,7 тыс. т, ТД «Зерно Заволжья» - 135,6 тыс. т, «Концерн Покровский» - 125 тыс. т, агрохолдинг «Степь» - 117,8 тыс. т. Также 104,4 тыс. т зерна может экспортировать ТД «Содружество» (16-й по объему возможных поставок). Квоты остальных компаний меньше 100 тыс. т. Опрошенные «Агроинвестором» компании из топ-15 не стали комментировать результаты распределения квот и свои экспортные планы до конца сезона. Представитель одной из компаний уточнил, что полученная квота соответствует ожиданиям.



Россия начала квотировать экспорт зерна в 2020 году для защиты внутреннего рынка от резких колебаний мировых цен. Впервые она начала действовать с 1 апреля 2020-го и составляла 7 млн т. В прошлом году квота действовала с 15 февраля по 30 июня и достигала 17,5 млн т. В октябре 2021-го Минсельхоз предложил устанавливать отдельную квоту на вывоз пшеницы. В конце декабря прошлого года правительство решило ежегодно устанавливать квоты на экспорт зерна с 15 февраля до конца сезона.



По оперативным данным ФТС на 3 февраля, с начала сезона на внешние рынки было отгружено 25,5 млн т зерна, что на 27,5% ниже, чем за аналогичный период предыдущего сезона (без учета экспорта в страны ЕАЭС за декабрь — февраль). В том числе пшеницы было вывезено 21,2 млн т (на 27,5% меньше).

