Сельхозпродукция может подорожать из-за роста цен на дизельное топливо

Зимнее топливо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по разным регионам подорожало от 25% до 30% Krone

По итогам января в России дизельное топливо, которое используют, в том числе, аграрии, подорожало на 5%. Если рост будет наблюдаться и дальше, то сельхозпродукция может подорожать. Об этом замглавы департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Павла Бурака сказал на совещании в Совете Федерации, сообщает РИА «Новости».



По его мнению, вопрос удорожания дизельного топлива должен быть под пристальным вниманием. Вместе с тем, Бурак отметил, что перед полевым сезоном дефицита и проблем с поставками топлива не фиксируется. «Но сельхозтоваропроизводителей очень волнует вопрос о ценовой ситуации. Зимнее топливо по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по разным регионам подорожало от 25% до 30%. Если рассматривать летнее дизельное топливо, а в некоторых регионах уже готовятся к началу весенней полевой кампании, то здесь наблюдается рост от 17% до 24%», — приводит РИА «Новости» слова Бурака. На этом фоне представитель Минсельхоза предложил зафиксировать стоимость летнего дизельного топлива на уровне 2021 года, если его цена продолжит расти более, чем на 5%.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут рассказал «Агроинвестору», что по итогам прошлого года зимнее дизельное топливо подорожало примерно на 20-25%, летнее — на 15-20%, в январе рост продолжился. «Дефицита дизельного топлива сейчас не наблюдается, однако есть нехватка средств на его закупку. Возникает абсурдная ситуация. В ряде регионов цена на автозаправке на дизельное топливо ниже, чем в мелком опте», — говорит он. Корбут привел в пример Дальний Восток, где топливо предлагается по 80 руб./л, хотя на заправке его стоимость составляет 60-65 руб./л. Возможно, в этой ситуации поможет выделение субсидий аграриям, предполагает он. «Но здесь возникает другой вопрос, если цена ниже рынка, то недобросовестные игроки рынка могут покупать топливо по более низкой цене и перепродавать», — рассуждает Корбут.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что в этом году стоимость топлива выросла на 10%. Оценивая идею фиксации цен, Неженец отметил, что инициатива может помочь только временно. Председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» (Забайкальский край) Валерий Нагель уточнил, что стоимость топлива зависит от момента покупки, в среднем оно подорожало минимум на 10-15%. «В прошлом году наблюдались перебои с поставками, в этом году тоже есть определенные сложности. То, что топливо растет в цене — однозначно плохо. И оно однозначно будет дорожать и дальше», — считает Неженец. По его мнению, инициатива с фиксацией цен действительно может помочь, однако это может привести к дефициту топлива.



Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что тарифы на грузоперевозки в среднем выросли на 30—35% за год. По его словам, доля логистики в себестоимости того или иного продукта зависит от того, сколько раз и на какое расстояние необходимо перевозить продукцию «от поля/фермы до прилавка». «Чем легче, дешевле и объемнее товар, тем больше в его себестоимости транспортной составляющей. Традиционно доля логистики высока в растениеводческом бизнесе, где регулярно используется специализированная техника и автотранспорт, в булке хлеба, пачке макарон или соли», — прокомментировал он.



Так, доля логистики в себестоимости продуктов растительного происхождения находится на уровне 13%, оценивает Леонов. По картофелю она составляет 14-16% (ГСМ с учетом логистики) и зависит от логистических и агротехнологических особенностей региона. В некоторых крупных холдингах доля затрат на логистику превышает 20% в себестоимости, добавил он.

