К 2025 году в Башкирии планируется открыть крупный мельничный комплекс

Инвестиции в новый комплекс составят около 220 млн рублей flickr.com

Компания «Башкирские злаки» до 2025 года планирует построить в Ермекеевском районе Башкирии мельничный комплекс мощностью 40 тыс. т муки в год, сообщил Минсельхоз в своем Telegram-канале. Отмечается, что проект направлен на увеличение поставок продукции в страны ближнего зарубежья.



Сначала «Башкирские злаки» построит железнодорожные пути и элеватор мощностью хранения 15 тыс. т зерна. В 2024 году начнется работа мукомольного производства. Инвестиции в новый комплекс составят около 220 млн руб. Часть затрат на покупку технологического оборудования компания сможет возместить. Строительство мельничного комплекса позволит нарастить поставки сельхозпродукции из Башкирии в Иран, Азербайджан и Казахстан. По данным Минсельхоза Башкирии, за год в регионе производится около 90 тыс. т муки, при этом основная доля приходится на два предприятия.



В начале сентября Союз экспортеров зерна сообщал, что в завершившемся сезоне экспорт муки увеличился в два с лишним раза — с 205,4 тыс. т до 488,3 тыс. т. Причиной такого роста стали ограничения на экспорт зерновых — по сравнению с ними вывозить муку гораздо выгоднее, пояснял тогда «Агроинвестору» президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич.



В 2021 году Россия экспортировала 261,1 тыс. т пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 3,3% больше, чем годом ранее. Основу экспорта пшеничной муки — более 97% экспортной выручки — составила мука из мягкой пшеницы. Основными покупателями российской пшеничной и пшенично-ржаной муки в прошлом году стали Грузия, Афганистан и Белоруссия. По оценке центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, ключевым направлением сбыта российской пшеничной муки рассматривается Китай, перспективными направлениями поставок также являются другие страны Азии — Гонконг, Таиланд и Малайзия.



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