«Сабуровский комбинат хлебопродуктов» приобрел Ленинградский мельничный комбинат им. Кирова

У «Сабуровского» есть производственные площадки в Тамбовской, Рязанской и Тульской областях Pixabay

Один из крупнейших производителей муки в России — «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» (Тамбовская область), купил Ленинградский мельничный комбинат им. Кирова («Мельница Кирова») у «Аладушкин групп», сообщил «Интерфакс». Стоимость сделки не уточняется. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал агентству, что это крупнейшая сделка в мукомольной отрасли за последние годы.



Представитель «Сабуровского комбината хлебопродуктов» отметил, что эта покупка была стратегически обоснованной и просчитанной. «Мы были конкурентами на рынке муки в Северо-Западном регионе, вместе с комбинатом им. Кирова поставляли муку петербургским хлебопекарным предприятиям, которые занимают большую долю на рынке хлебопечения», — сказал он «Интерфаксу». Приобретение «Мельниц Кирова» поможет усилить присутствие «Сабуровского комбината хлебопродуктов» на мукомольном рынке.



У «Сабуровского» есть производственные площадки в Тамбовской, Рязанской и Тульской областях. Общая мощность переработки превышает 2,4 тыс. т зерна в сутки. После объединения с «Мельницами Кирова», а также запуска в эксплуатацию новой линии в Тамбовской области, мощности комбината вырастут до 4,7 тыс. т зерна в сутки (более 1,5 млн т в год), отмечает «Интерфакс».



Компания также занимается производством кормов и выпускает около 300 тыс. т в год. Кроме того, она лидер на рынке промышленного хлебопечения (более 100 тыс. т хлебобулочных изделий в год). Также среди направлений деятельности растениеводство и животноводство (производство сырого молока и свинины). «Мельницы Кирова» перерабатывают 1,65 тыс. т зерна в сутки, объем производства кормов составляет более 700 т в сутки.



По словам Рылько, консолидация в мукомольной отрасли идет очень медленно, ее уровень остается довольно скромным. Он считает, что сделка между «Сабуровским» и Ленинградским мельничным комбинатом может стать «довольно мощным толчком рынку», поскольку в ней принимают участие весьма заметные игроки. Он также сказал «Интерфаксу», что петербургский комбинат в последние годы развивался быстрыми темпами, занимая значимые позиции среди экспортеров муки.



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