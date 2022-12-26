Новые макаронные линии «Макфа» позволят увеличить производство на четверть

Бренд Makfa входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон Е. Разумный

«Макфа» в 2022 году выпустит 170 тыс. т макаронных изделий, рассказал в интервью «Интерфаксу» член совета директоров компании Валерий Юревич. В этом году, по его словам, производство вырастет на 44 тыс. т (25%). Это станет возможным благодаря запуску новых макаронных линий на Южном Урале в рамках масштабной инвестиционной программы технического перевооружения.



Как подчеркнул Юревич, в уходящем году «силы были брошены на выполнение инвестпрограммы», стоимость которой оценивается в 4,6 млрд руб. На старте инвестпрограммы вложения оценивались в 3,8 млрд руб. Проект даст возможность обеспечивать потребительский спрос даже в периоды пиковых нагрузок, отметил он.



«Мы выполнили намеченное в полном объеме. Введена в эксплуатацию макаронная мельница по переработке твердых сортов пшеницы Ocrim, макаронные линии Fava и Buhler, линия по упаковке круп, котельная, — сказал он «Интерфаксу». — Осталось ввести в эксплуатацию логистический комплекс — флагманский проект компании. Это роботизированное крупнейшее на Южном Урале предприятие складской логистики в пищевой отрасли. Его общая площадь — около 12 тыс. кв. м, емкость — 27 тыс. паллетомест».



Юревич отметил, что после ввода комплекса в эксплуатацию мощность складских помещений «Макфы» увеличится вдвое, и компания сможет обеспечить более равномерную работу производственных линий, поскольку в запасе можно будет держать необходимый для рынка объем продукции. По его словам, компания планирует развивать частную торговую марку, а также в ближайшие годы увеличить долю на рынках зарубежных стран.



Макароны — это важный продукт для населения, он может заместить крупяные культуры и картофель, говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. В последнее десятилетие в России наблюдается увеличение производства и потребления макарон, также традиционно растут объемы вывоза, прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, экспорт в основном идет в страны бывшего СССР и дальнего зарубежья. «Ряд наших предприятий четко ориентируются на производство макаронных изделий из твердых сортов пшеницы. Это далеко не весь объем выпуска, скорее, его меньшая часть, но она значимая. Это позволяет им более уверенно чувствовать себя в той нише, которая традиционная занималась импортерами», — обратил внимание Корбут. Кроме того, люди стали более разборчивы относительно качества потребляемых товаров, что дает хорошие перспективы, считает он.



В конце июля сообщалось, что «Макфа» вложила 2,2 млрд руб. в увеличение производства макарон. Эта сумма была потрачена на ввод в эксплуатацию мельницы по переработке твердых сортов пшеницы и двух линий по производству макаронных изделий. Согласно информации на сайте компании на июль 2022 года, «Макфа» является лидером рынка макаронных изделий и муки в России, крупным производителем круп и зерновых хлопьев, бренд Makfa входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Производственные мощности «Макфы» расположены в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, в Алтайском и Ставропольском краях, а также в Подмосковье.



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