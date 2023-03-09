Минсельхоз может изменить правила получения компенсации для переработчиков сельхозпродукции

Цель изменений — повышение эффективности программы развития агроэкспорта А. Гордеев

Минсельхоз предлагает изменить правила, согласно которым переработчики сельхозпродукции могут рассчитывать на компенсацию расходов на создание и модернизацию производств. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно действующим правилам, инвесторы могут получить компенсацию 20% расходов на создание производства по глубокой переработки зерновых. При инвестировании в выпуск консервированной рыбы и морепродуктов, а также молочной и масложировой продукции размер компенсации составит 25%. Для участия в этой программе производитель должен заниматься экспортом своей продукции в течение трех лет на сумму не менее 10% от стоимости объекта производства. По предложению агроведомства, с 1 мая 2023 года для участия в программе и получения компенсации потребуется обеспечить поставку товаров в размере 0,75 руб. на каждый рубль от суммы субсидий.



Руководитель Масложирового союза Михаила Мальцева пояснил «Ведомостям», что после начал действия изменений экспорт товаров должен составлять 15% от стоимости производства по зерновым и 18,5% — по масличным. По его словам, таким образом министерство пытается повысить эффективность программы развития агроэкспорта. Тем не менее, глава Streda Consulting Алексей Груздев выразил недопонимание по поводу принятия этого решения: производители и так сталкиваются с трудностями в плане экспорта на фоне неблагоприятной конъюнктуры, что негативно сказывается на их конкурентоспособности. Председатель Рыбного союза Александр Панин охарактеризовал поправки как жестокие.​



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что эти изменения можно назвать позитивными. «На первом этапе Минсельхоз исходил из того, что нужен просто экспорт на определенную сумму, и это давало результат в той или иной степени. Сейчас же эта позиция немного ужесточается, и отыграть все просто за счет роста цен на продукцию становится сложнее», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Нововведения потребуют от переработчиков будет эффективно работать на экспортных рынках, хотя это и не будет просто, считает он. «Но, с моей точки зрения, это достаточно логичный ход», — добавляет Корбут. Кроме того, изменения формируют достаточно жесткие требования к снижению себестоимости продукции, а это возможно только при эффективном производстве.



Президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна («Союзкрахмал») Олег Радин не считает, что этими изменениями Минсельхоз ужесточает требования к переработчикам. «Наоборот, метод становится унифицированным и понятным. И, наверное, это не основной критерий для реализации продукции на экспорт», — говорит он. По словам Радина, сейчас возмещается 20% затрат, но для ее получения компания берет на себя обязательства в течение пяти лет наращивать экспорт продукции, в итоге до 30% от объема производства должно уходить на внешние рынки. Но у действующего механизма есть две проблемы: во-первых, мера поддержки распространяется на несколько отраслей (глубокая переработка зерна, рыбная отрасль, производство масложировой продукции и сухих молочных продуктов), и, конечно, на всех денег не хватало. Из-за этого субсидию из отрасли глубокой переработки зерна получила только компания «НьюБио», она превысила 1 млрд руб., но эта сумма меньше 20% от стоимости проекта.



Вторая проблема заключается в том, что Минсельхоз считал размер субсидии, исходя из стоимости единицы мощности по конкретному продукту. Например, для производства 1 т мальтодекстрина нужно, условно, 100 тыс. руб., но этот критерий, как правило, был занижен. «Сейчас фактически все станет прозрачнее. Новая схема расчетов более понятная», — прокомментировал «Агроинвестору» Радин.



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