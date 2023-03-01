ФГИС «Зерно» начала работать в полном объеме

Добровольная регистрация в ФГИС стартовала в июле прошлого года В. Бычков

Федеральная государственная информационная система «Зерно» (ФГИС «Зерно») с 1 марта 2023 года начинает работать в полном объеме — с этого времени в нее в обязательном порядке должны вноситься сведения о продуктах переработки зерна для оформления сопроводительных документов при их перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, а также при ввозе и вывозе с территории России. Работа с системой ведется поэтапно. Добровольная регистрация в ней началась в июле прошлого года.



С 1 сентября 2022-го в системе в обязательном порядке регистрируются зерновые, зернобобовые и масличные культуры. С 1 января 2023 года во ФГИС «Зерно» стали добровольно заноситься сведения о продуктах переработки зерна. Теперь это стало обязательным требованием. Оператором системы является Центр агроаналитики Минсельхоза. Согласно данным на сайте центра, перечень продуктов переработки, которые должны регистрироваться во ФГИС «Зерно», состоит из 21 наименования. Это, в частности, мука и крупы, крахмал, смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, зерновые продукты для завтрака, глютен и так далее.



ФГИС «Зерно» активно работает с февраля прошлого года — с этого времени в тестовом режиме ее функционал стали осваивать производители, вносящие в систему информацию о зерне. Об этом «Агроинвестору» сообщил представитель Центра агроаналитики. По его данным, сейчас ФГИС полностью готова обеспечивать обязательную прослеживаемость зерна и продуктов его переработки.



Сельхозтоваропроизводители и переработчики активно подключаются к системе, демонстрируя высокую степень готовности работать в условиях прозрачности рынка, отметил представитель центра. К 1 марта в системе зарегистрировалось и стало осуществлять операции 100% организаций, работающих с зерном, и 95% организаций, осуществляющих переработку зерна, от плановых значений.



В Центре агроаналитики подчеркнули, что ФГИС «Зерно» призвана сделать прозрачным рынок зерна и продуктов его переработки так, чтобы можно было проследить всю цепочку от момента сбора урожая до продажи продуктов его переработки конечному потребителю. Кроме того, система поможет отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны; получать информацию о том, какие агрокультуры и какого качества выращиваются в том или ином районе; повысить уровень цифровизации зернового комплекса страны. Бизнес же сможет вести полноценный учет зерна и также отслеживать его качество.



Согласно изменениям, внесенными в конце 2020 года в законы «О зерне» и «О развитии сельского хозяйства», в эту систему в обязательном порядке входит информация о компаниях, которые производят, перерабатывают, транспортируют, поставляют, производят перевалку и перегрузку зерна, его реализацию и утилизацию.



В системе создается сопроводительный документ, содержащий информацию о партии зерна или партии продуктов его переработки при перевозке любым видом транспорта. Кроме того, в ФГИС включается информация о партии зерна, виде агрокультуры, годе урожая, месте его выращивания с указанием географического наименования, цели использования, массе, потребительских свойствах, назначении зерна.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что предприятие пригласило опытного специалиста, который занимается работой с ФГИС «Зерно», поэтому сложностей с ней нет. Однако аграрий отметил, что «не видит в этой системе особого смысла». «Я вижу отзывы аграриев, особенно фермеров, они загружены дополнительной работой», — сказал он.



В октябре прошлого года Минсельхоз задумался о лишении субсидий сельхозпроизводителей, которые не предоставляют данные во ФГИС «Зерно». Причиной стало то, что в системе фиксируется меньше зерна, чем собрано в стране, ведомство этим недовольно. «Что касается субсидий, мы тоже не видим смысла. Потому что соответствия между количеством зерна, за которое отчитались, и субсидиями, нету», — сказал Неженец «Агроинвестору».



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