На поддержку аграриев будет выделено около 0,5 трлн рублей

По итогам прошлого года рентабельность в агросекторе снизилась М. Стулов

На поддержку аграриев в этом году будет выделено около 0,5 трлн руб. Об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова на 14-й международной конференции «Где маржа 2023», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. Последние 20 лет сельское хозяйство активно развивалось, условия для этого, в том числе, были созданы и государством: Минсельхоз направлял бизнес в те сферы АПК, в которых было необходимо импортозамещение, напомнила Фастова. И на сегодня во многих отраслях сельского хозяйства мы не только полностью обеспечили себя продукцией, но и осуществляем экспорт, отметила она.



В 2022 году Россия получила не только рекордный урожай зерна, но и высокий индекс сельхозпроизводства — 110,2% — в последний раз такой показатель был в 2014-м. Количество прибыльных предприятий по сравнению с прошлым годом увеличилось с 85% до 90%. «Конечно, было снижение рентабельности. Если в 2021-м с учетом субсидий она составляла 25,6%, то по итогам прошлого года — лишь 21%», — сравнила Фастова.



На поддержку АПК в прошлом году было выделено 499,5 млрд руб. — еще 20 лет назад на эти цели выделялось в десять раз меньше средств, напомнила замминистра. В текущем году заложена сумма 445,8 млрд руб. «Однако год только начинается, и мы рассчитываем, что поддержка по итогам года будет на уровне прошлого», — подчеркнула чиновник.



Господдержка состоит из двух частей. Первое направление — межбюджетные трансферты — прямые субсидии, которые доводятся до сельхозпроизводителей через регионы. Второе — субсидирование льготных кредитов и возмещение части капексов по проектам. Фастова рассказал, что по первому направлению появилась новая программа, которая была анонсирована в прошлом году — производство овощей и картофеля. На нее выделено 5 млрд руб. Сохранились и меры, которые были в прошлом году, причем по отдельным направлениям, в том числе, развитию виноградарства и виноделия, сельского туризма, тепличного сектора на Дальнем Востоке произошло увеличение господдержки. По второму направлению, кроме поддержки производства овощей и картофеля, также увеличены суммы на поддержку садоводства, молочного животноводства, впервые добавлена поддержка на производство мясного КРС.



Льготные кредиты — очень популярная у аграриев мера господдержки. В 2021 году по данному направлению аграрии заключили договоры краткосрочного кредитования на 756,3 млрд руб., в 2022-м — на 913,1 млрд руб. А вот инвестиционных кредитов в прошлом году было взято несколько меньше, чем в позапрошлом, отметила Фастова. На льготное кредитование на этот год из бюджета выделено 157,9 млрд руб. В прошлом году сумма была на уровне 179,4 млрд руб., однако, подчеркнула замминистра, такая динамика связана с тем, что средневзвешенная ключевая ставка в прошлом году была выше, чем в текущем. «Средств, выделенных из бюджета на этот год, будет достаточно, чтобы сохранить объем кредитования, который был в 2022-м», — уверена она.



В этом году срок предоставления льготных кредитов на строительство и реконструкцию заводов по производству детского питания будет увеличен с 8 до 12 лет. Фастова отметила, что в основном детское, как и лечебное питание, которое присутствовало на российском рынке, производилось зарубежными компаниями, поэтому данным направлениям необходимо уделять особое внимание.



Другие новые формы поддержки на 2023 год — увеличение с 20% до 50% размера компенсации капзатрат на строительство селекционно-семеноводческих центров. Кроме того, с этого года можно будет получить возмещение 20% капитальных затрат на строительство предприятий по производству кормов для аквакультуры. Развивать данное направление очень важно, подчеркнула Фастова, ведь российские предприятия аквакультуры преимущественно используют для своих нужд импортные корма, и импортозамещение крайне актуально. Также капексы в размере 70% будут предоставляться молочным предприятиям на закупку оборудования для маркировки. Также этом году Минсельхоз планирует продолжать поддержку экспортного направления, пока в бюджете на него заложено 50,9 млрд руб.



На текущий год увеличена господдержка комплексного развития сельских территорий с 51,3 млрд руб. до 59,9 млрд руб. «Все, кто работает на селе, понимают, что без “социалки” невозможно привлечь кадры и полноценно развиваться», — отметила Фастова. Также увеличен бюджет на поддержку мелиорации. В текущих непредсказуемых погодных условиях, обратила внимание замминистра, именно мелиорация позволит сохранить аграриям стабильный урожай и прибыль.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

