Минсельхоз сократил лимиты субсидий регионам

В 2022 году в регионы было направлено почти 146 млрд рублей субсидий flickr.com

В 2023 году Минсельхоз на 20% сократил лимиты субсидий регионам, которые не успели в срок довести средства господдержки до аграриев, сообщила пресс-служба министерства. Речь идет о «компенсирующей» и «стимулирующей» субсидиях, перечень регионов не уточняется. Глава ведомства Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что общей задачей является повышение эффективности системы господдержки, и средства должны «осваиваться ритмично в течение всего года».



Как напомнило министерство, в 2022 году в регионы было направлено почти 146 млрд руб., до конечных получателей доведено 99,9%. Этому в том числе способствовали изменения в госпрограмме АПК, дающие возможность авансировать затраты аграриев. По словам Патрушева, такой подход себя хорошо зарекомендовал, поэтому практика продолжится в 2023 году.



19 января Минсельхоз утвердил план льготного кредитования на 2023 год. Он предусматривает субсидии на новые краткосрочные кредиты в размере 16,5 млрд руб., на новые инвестиционные кредиты — 5 млрд руб. Еще 136,4 млрд руб. направят на обслуживание обязательств по ранее заключенным кредитным договорам. В этом году общий лимит средств уменьшился на 12% (21,5 млрд руб.) по сравнению с итоговыми значениями 2022 года и в сумме составит 157,9 млрд руб.



На прошлой неделе заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова говорила, что в 2023 году аграрии получат не менее 445,8 млрд руб. господдержки. «На первый взгляд, кажется, что это меньше, чем годом ранее, однако в начале прошлого года бюджет господдержки был меньше, чем [итоговые] 499 млрд руб., но благодаря поручениям президента его увеличили. В этом году, по нашему мнению, 445,8 млрд — это не предел», — отмечала она.



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