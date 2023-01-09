В России начала действовать новая субсидия для животноводов

На новую меру поддержки предусмотрено 600 млн рублей Pixabay

С 1 января 2023 года в России начал действовать новый вид поддержки животноводов — возмещение части затрат на выращивание крупного рогатого скота (КРС) и последующее производство продукции. На эти цели в 2023 году планируется выделить 600 млн руб. «Можно будет возместить часть затрат на производство крупного рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой. Речь о продукции, которая пойдет на переработку — собственную или профильными организациями», — ранее уточнял Минсельхоз. Субсидия будет предоставляться по ставке на 1 кг живой массы. Распределять средства будут власти регионов, говорится в постановлении правительства.



Гендиректор Национального союза производителей говядины Роман Костюк сказал «Агроинвестору», что, по его мнению, новая субсидия — это положительное явление, однако выделенных на нее средств крайне мало. «В целом отрасли эта мера никак не поможет. Например, если 600 млн руб. разделить на количество животных, которые сдаются на убой, по самым оптимистичным прогнозам, получится по 40 коп. на 1 кг. Есть другой вариант, когда субсидия выделяется только нескольким предприятиям», — прокомментировал он.



Костюк добавил, что доля производства говядины в 2022 году в отрасли мясного скотоводства составила 18-19%, а в секторе молочного животноводства — 65-68%. Оставшийся объем — это импорт. «Выходит, что ввоз говядины примерно равен уровню производства в нашей стране», — подчеркнул Костюк. Он отметил, что производство говядины в России в среднем составляет около 1,64 млн т в год.



Кроме того, Костюк напомнил, что главная проблема отрасли мясного скотоводства в том, что меры поддержки обычно адресуются сразу всем — как молочным животноводам, так и мясным. «Это означает, что бычки, купленные у молочных ферм и поставленные на откорм, также считаются животными на откорм», — отмечает Костюк. Он добавил, что маточное поголовье КРС в России не растет адекватно спросу на говядину. «К концу 2023 года будет интересно посмотреть, насколько эти 600 млн руб. приведут к изменению ситуации с увеличением поголовья», — сказал глава союза.



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