«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева построит молочную ферму за 2,5 млрд рублей

Ферма может строиться для увеличения объема собственной переработки молока и обновления стада​ КФХ Зубарева Н. В.

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева вложит 2,5 млрд руб. в строительство молочно-товарной фермы в Кущевском районе Краснодарского края. Об этом в интервью «РБК ТВ Юг» рассказал глава муниципалитета Илья Гузев. По его словам, на ферме будет содержаться 2,8 тыс. голов КРС, коммуникации к участку уже проведены, дальше последует этап строительства. «Реализация проекта будет осуществляться в течение последующих трех лет», — отметил Гузев.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев считает, что компания решила построить новую ферму под возрастающие потребности в сырье собственной переработки и для замещения старых ферм. «“Агрокомплекс” с объемом 300 тыс. т занимает второе место в России по производству молока, но фермы там в разном состоянии. Поэтому обновить часть стада и заместить наиболее старые фермы, на мой взгляд, для компании достаточно разумный шаг», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев. По его словам, основные риски для проекта сегодня заключаются в доступности доильного оборудования и мощной сельхозтехники. «Это основная сложность для “Агрокомплекса”, поскольку земельного банка и опыта в молочном животноводстве у компании более чем достаточно. Все остальное — пока доступно, хотя и стало ощутимо дороже», — добавляет эксперт.



Производителям молока-сырья в этом году в целом удалось так или иначе решить основные проблемы, продолжает Груздев. «Серьезные сложности сейчас остались только с запасными частями и сервисом техники и оборудования, а также линейкой мощной сельхозтехники, которая ни в России, ни в Китаев, ни в Турции не производится», — объясняет он. В переработке, по словам эксперта, ситуация схожая: обслуживание действующих линий и приобретение нового технологического оборудования, большая часть которого поставлялась из США или Европы, затруднительно, а найти достойную альтернативу достаточно сложно.



Партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина говорит, что молочная отрасль в России одна из самых проблемных в сельском хозяйстве: дефицит товарного молока достигает 30% от требований Доктрины продовольственной безопасности. «И при существующих темпах роста молочного производства импортозамещение произойдет, по нашим оценкам, от пяти лет в оптимистическом сценарии, и до 10-12 лет — в пессимистическом», — добавляет она. В основе относительно низкого роста производства молока лежит комплекс факторов: в первую очередь — дезинтеграция производителей молока, его переработчиков и реализации продукции. Это снижает и так невысокую рентабельность производства и реализации на всех этапах вплоть до потребителя.



Во-вторых, продолжает Корягина, это недоинвестированность отрасли — она остается непривлекательной для частных инвесторов. Одна из причин — длительный период окупаемости вложений. К примеру, даже при условии государственной поддержки новых проектов, сроки их окупаемости составляют 15 лет и более, что само по себе рискованно как для производителей, так и для инвесторов.



Существующие инвестиционные проекты отрасли в основном направлены на сегмент переработки молока, а также в дальнейшем создании на их основе вертикально-интегрированных комплексов полного цикла. Поэтому каждый крупный проект, подобный тому, что реализует «Агрокомплекс», направленный не только на переработку, но и на выращивание стада, является очень приятной новостью, говорит Корягина.



«В-третьих, молочная отрасль у нас в стране высококонцентрирована: топ-30 компаний молочного рынка обеспечивают больше половины прироста всей отрасли. Этот год отметился увеличением консолидации рынка за счет слияний и поглощений, вызванной в том числе уходом с нашего рынка ряда иностранных компаний», — прокомментировала «Агроинвестору» Корягина. При этом, добавляет она, заметно вырос объем кредитования новых проектов: если динамика кредитований в 2021 году увеличилась на 17,6% и составила 68,7 млрд руб., то с начала 2022-го фиксируется рост до 79,12 млрд руб., что на 15,2% больше, чем за весь прошлый год.



Исходя из этого, большинство заявленных инвестпроектов в отрасли на федеральном и региональном уровнях реализуются крупными агрохолдингами, в то время как большинство малых производителей не имеют возможности получения инвестиционных кредитов. По словам Корягиной, в силу ряда причин они выглядят малопривлекательными для инвестиций: у них низкая экономическая эффективность, устаревшее оборудование, низкая продуктивностью коров, отсутствие селекционной работы и зооветеринарных мероприятий и т. д. Такие предприятия попадают в своего рода замкнутый круг, не имея возможностей для модернизации оборудования из-за отсутствия источников финансирования, а также получения этих источников из-за низкой эффективности производства.



Указанные причины в итоге влияют на результативность не только малых агропроизводителей, но и всей молочной отрасли в целом. По данным статистики, рентабельность производства на предприятиях, не имеющих возможности получить государственную поддержку, составляет менее 6%, а степень износа основного производственного оборудования более 50%. Поэтому, заключает Корягина, необходимо признать, что отрасль поднимут лишь крупнейшие предприятия-лидеры, которые могут привлечь как внешние, так и внутренние инвестиции.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

