Производство молока продолжит расти

У России есть шанс увеличить экспорт молочной продукции Е. Разумный

Несмотря на большие турбулентности, которые происходят на мировом рынке, спрос и потребление молочной продукции росли. При этом этот прирост сопровождается устойчивым увеличением объемов производства молока, которые в предыдущие годы преодолели отметку в 800 млн т, рассказал в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022» гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. «Однако несмотря на то, что производство молока увеличивается, в шести странах, которые традиционно являются ориентированными на экспорт, темпы роста замедляются, и по итогам текущего года мы прогнозируем, что объем производства в этих государствах не просто не увеличится, но и упадет», — подчеркнул он. В этом плане у нашей страны появляются дополнительные возможности занять более значительную долю в качестве экспортера на мировом рынке, считает Белов.



Себестоимость производства сырого молока в этом году существенно выросла, как и цена на него. Причин для этого много. «Серьезное влияние оказывает проведение специальной военной операции, растет стоимость энергоресурсов, минеральных удобрений. К тому же мы еще не отошли от последствий ковида — они продолжают влиять на рынок. Наконец, в ряде стран растет влияние ESG-повестки», — перечислил Белов. Сейчас себестоимость производства сырого молока в Европе выросла на 40%. По прогнозам Белова, повышение себестоимости производства сырого молока — долгосрочный тренд, а значит даже при благоприятных условиях не стоит ждать существенного снижения цен на сырое молоко.



В ближайшее десятилетие, по прогнозам ФАО ООН, молочный рынок будет самым быстрорастущим со среднегодовым темпом роста порядка 1,8%, поделился Белов. «Для понимания, в физических объемах данный показатель сопоставим с емкостью российского рынка», — пояснил он. Хотя более активными темпами будет расти потребление в развивающихся странах Азии и Африки. Прирост в ближайшие годы на рынке Китая составит 5-7%. Однако эта страна стремится к самообеспечению по молоку. В этом году производство молока в Китае относительно прошлого выросло на 1,7 млн т. «Два года назад крупнейшие холдинги страны заявили о том, что будут реализовывать собственные программы по приросту производства молока, и первые результаты мы видим уже сейчас», — поделился Белов. При этом, по его прогнозам, белковые корма страна будет импортировать, а с учетом увеличения в стране объемов молочного животноводства, кормов им понадобится много.



В России, по словам Белова, несмотря на трудности, ситуация в молочном сегменте — и в сырьевом секторе, и в переработке складывалась благоприятно, в том числе, с точки зрения доходности.



Производство товарного молока в Росси, по оценкам «Союзмолоко», выросло на 3,5% или 800 тыс. т. Однако спрос на молочную продукцию стагнирует — это связано с падением доходов населения. В итоге на рынке увеличились запасы, например, по сыворотке они выросли вдвое. При этом показатели могли бы быть еще выше, если бы не снижение импорта. Практически полностью обнулились поставки из стран дальнего зарубежья — из Новой Зеландии импорт сократился на 85%, аналогичная ситуация с Уругваем и Аргентиной. Снизился импорт даже из Беларуси, хотя и менее значительно.



В этом году мы столкнулись и со стагнацией экспорта — в деньгах он, по данным «Союзмолоко», остался на уровне 2021-го, а в пересчете на продукцию снизился примерно на 15%. Связано это, по словам Белова, с крепким рублем и с ограничением поставок в некоторые страны. В частности, в этом году провалился экспорт из России в США, который неплохо рос в предыдущие два года, также из-за трудностей с логистикой снизился экспорт в Китай, согласно данным Росстата, в разы упали поставки в Украину.



Вызовы, с которыми столкнулась Россия в 2022 году — это сильный рубль, который в следующем году потенциально может влиять на возможности увеличения объемов импорта и стагнацию экспорта. Кроме того, в ближайшие годы из-за ограничения поставок высокотехнологичного оборудования и других средств производства есть риск снижения эффективности в секторах товарного молока и молочной продукции, а значит, встает вопрос о конкурентоспособности, в том числе, на мировом рынке.



В следующем году «Союзмолоко» ожидает стагнацию спроса на молочную продукцию, при этом производство сырья вырастет — снова примерно на 3% или 750-800 тыс. т. Балансировать рынок будет импорт, а также высокий уровень доходов, которые государство сейчас выделяет мобилизованным и людям, которые работают в зоне проведения спецоперации. Также спрос на внутреннем рынке увеличится за счет новых территорий. И есть надежда на то, что ослабление рубля позволит нам увеличить экспорт как в страны дальнего зарубежья, так и в государства постсоветского пространства. Динамика прироста по экспорту до 2022 года составляла порядка 20%, напомнил Белов. В любом случае, уверен он, экспорт является безальтернативной стратегией в условиях стагнации внутреннего спроса.



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