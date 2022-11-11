«Август-Агро» построит крупную молочную ферму в Татарстане

Реализовать проект планируется в течение двух лет М. Стулов

Весной 2023 года «Август» планирует начать строительство молочной фермы в Кайбицком районе Татарстана. Она будет рассчитана на 3,4 тыс. голов КРС и станет самым крупным проектом компании в области молочного животноводства. Об этом ТАСС сообщил гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов в кулуарах агропромышленного форума «Молоко России». По его словам, проект уже прошел госэкспертизу, решаются вопросы с землей. Реализовать проект планируется в течение двух лет.



Направление молочного животноводства компании, по его словам, предполагает наличие пяти хозяйств в пяти районах Татарстана на 8,8 тыс. голов КРС, в том числе 5,2 тыс. коров, рассказал Галяутдинов, выступая на форуме. В 2020-м году он говорил «Агроинвестору», что Татарстан находится в приоритете компании, так как в регионе есть возможности для развития, достаточно свободных земель, а инвестиционный климат благоприятный для аграриев.



В мае «Агроинвестор» писал, что в 2022 году «Август-Агро» планирует запустить три производственные площадки в Татарстане, дойное стадо компании увеличится на 2800 голов. Молочные фермы строились в Муслюмовском, Мензелинском и Лениногорском муниципальных районах.



Управляющая компания «Август-Агро» создана для реализации агропроекта компании «Август» - одного их крупнейших в России производителей химических средств защиты растений. «Август-Агро» контролирует 210 тыс. га пашни в России и Казахстане, у компании 9 тыс. голов КРС, элеваторы и зерносушильные комплексы, более 1,5 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования. В течение пяти лет компания намерена расширить земельный банк до 250 тыс. га и довести общее поголовье КРС до 19 тыс. животных, говорится на ее сайте.



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