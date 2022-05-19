«Август-Агро» вводит еще три фермы на 2800 коров

АО Фирма «Август»

Управляющая компания «Август-Агро» в 2022 году готовит к запуску сразу три новые производственные площадки в Республике Татарстан — дойное стадо компании увеличится на 2800 голов. Молочные фермы строятся в Муслюмовском, Мензелинском и Лениногорском муниципальных районах. Они будут укомплектованы нетелями высокоудойной голштино-фризской породы

В Муслюмовском районе достраивается вторая очередь молочно-товарного комплекса (МТК) «Уразметьево» на 1200 фуражных коров. На площадке завершаются строительно-монтажные работы (в настоящий момент они ведутся в последнем корпусе для молодняка). Первая очередь — корпус-моноблок с роботизированным доением на 1200 коров — успешно функционирует более года и производит высококачественное молоко.



Строительство МТК «Уразметьево», рассчитанного на поголовье в 2400 коров, стартовало в конце 2019 года, а первая очередь была запущена уже в октябре 2020-го. Уникальная для России технология строительства коровников big-boх позволила снизить временные и финансовые затраты на возведение корпусов, а также разместить поголовье под одной крышей. Система автоматической кросс-вентиляции обеспечила управление микроклиматом в коровнике и высокий уровень температурного комфорта для животных, что положительно сказывается на продуктивности, которая по результатам первого года работы МТК «Уразметьево» составила порядка 11 т молока на одну корову.



Первая очередь МТК «Степановка» на 1200 фуражных коров в Мензелинском районе находится сегодня в стадии активных строительно-монтажных работ. Комплекс готовится к поставкам и установке оборудования. В производственно-технологическом отношении МТК «Степановка» будет копией МТК «Уразметьево»: применяемые технологии полностью оправдали себя на практике и теперь реализуются в следующем проекте. Весь комплекс рассчитан на поголовье в 2400 животных.



Молочно-товарная ферма «Ялтау» в Лениногорском районе отличается от «Уразметьево» и «Степановки» тем, что этот проект предусматривает как модернизацию имеющегося производства, так и собственно строительство. В новом корпусе на 400 коров к запуску готовится доильный зал. А в будущем, после всех запланированных работ, «Ялтау» сможет вместить до 700 животных.



В каждом из трех новых объектов будет функционировать доильный зал «карусель», являющийся наиболее индустриальным типом доильного оборудования и обеспечивающий максимальную производительность промышленной технологии производства молока.



Стоит отметить, что в МТК «Степановка» и МТК «Уразметьево» система доения «карусель» будет сочетаться с роботизированной системой, которая исключает участие человека в рутине доения, оставляя ему только управленческие и сервисные функции. В проекте каждого из комплексов предусмотрено по два корпуса, в одном из которых устанавливаются 18 доильных роботов, а в другом — «карусель» на 40 доильных мест.



«Обе системы доения одинаково успешны и эффективны, однако практика показывает, что небольшой процент животных может быть непригоден к полностью роботизированному доению: по особенностям темперамента (не приходят доиться самостоятельно) или по строению вымени, — рассказывает заместитель генерального директора по животноводству управляющей компании «Август-Агро» Наталия Козлова. — Зато такие коровы могут проявить весь свой продуктивный потенциал в доильном зале. Принцип работы “карусели” позволяет внедрить максимальную автоматизацию по сравнению с другими типами доильных залов. По сути, это живой конвейер: операторы, устанавливающие доильные стаканы или совершающие другие операции, работают на одном месте, а коровы по очереди подъезжают к ним на движущейся платформе. На “каруселях” в “Степановке” и “Уразметьево” внедряются элементы роботизации: например, операция обработки вымени защитным дезинфицирующим средством после доения будет проводиться не вручную, а автоматически, с помощью специального оборудования».



На сегодняшний день поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах под управлением «Август-Агро» составляет почти 9000 голов, в том числе 5400 коров. Дойное стадо компании сейчас производит порядка 115 т молока в сутки (в феврале 2022 года впервые был преодолен порог в 100 т, и с тех пор надои продолжают увеличиваться). Средняя продуктивность по всем хозяйствам составляет почти 25 кг молока в сутки на одну корову.



«Это хороший результат, поскольку 2022 год мы начинали с отметки 20 кг в день на корову, — рассказывает Наталия Козлова. — А в самом начале нашей работы, когда мы только приобретали молочные фермы с имеющимся поголовьем, до оптимизации стада и технологий работы с ним, продуктивность была на уровне 11-12 кг на корову. Чтобы увеличить валовое производство, мы выбрали не экстенсивный путь, а интенсивный, не наращивая поголовье, а обеспечивая коровам условия, в которых они становятся более эффективными. Это комплексный подход, он включает в себя и кормление, и комфорт, и мониторинг здоровья, и строительство комплексов, и улучшение генетики, и многое другое».



Целевая среднесуточная продуктивность по всем хозяйствам «Августа» в ближайшие годы должна составить не менее 30 кг молока на корову в день, хотя на каждой из производственных площадок такие задачи индивидуальны: например, на реконструированных фермах с поголовьем местной селекции, улучшение генетического потенциала которого только начинается, целевым пока будет считаться продуктивность на уровне 25 кг молока в сутки. В то время как в новых комплексах, таких как МТК «Уразметьево», она уже сегодня равна 34-35 кг, а в перспективе должна достигнуть отметки 45 кг на корову в день.

