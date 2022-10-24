«Агросила» в ноябре запустит производство полутвердых сыров

Мощность производства составит до 10 тонн сыра в сутки Е. Егоров

Холдинг «Агросила» в ноябре запустит линию производства полутвердых сыров на заводе «Агросила-Молоко» в Татарстане. Ее мощность составит до 10 т в сутки, в ассортимент входят сыры «Голландский», «Российский», «Гауда», «Сливочный», «Эдам», «Легкий», «Тильзитер», продукция будет реализовываться в розничных сетях на территории России. По словам гендиректора компании Светланы Барсуковой, линия должна была заработать на три месяца раньше, но из-за санкций сроки реализации проекта сдвинулись, рассказала она ТАСС.



Компания начала готовиться к запуску линий по производству полутвердых и рассольных сыров в 2020 году. Выхода на полную мощность запланирован на 2024-й. Инвестиции в проект составят порядка 2 млрд руб., говорится на сайте компании. ТАСС уточняет, что ранее агрохолдинг уже запустил производство рассольных сыров. «Агроинвестор» ранее сообщал, что в 2017-м «Агросила» уже планировала запустить производство сыров, но спустя год от этих планов компания отказалась. Барсукова тогда отмечала, что рынок очень насыщен, однако в 2020-м компания все же решила войти в этот сегмент.



«Агросила» — вертикально-интегрированный холдинг, он включает предприятия по выращиванию, приему, хранению и обработке зерновых и технических культур, производству продукции животноводства и птицеводства, сахара, а также реализации готовой продукции и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники. В компанию входит 23 сельхозпредприятия, расположенных в Татарстане. Молочное направление холдинга перерабатывает 210 т молока в сутки, из которых производится более 150 видов продукции.

«Выход на рынок сыроварения “Агросилы” совершенно оправдан: имея собственную сырьевую базу, управленческие компетенции и четкое понимание рынка, они сделали, на мой взгляд, абсолютно правильный шаг, — говорит партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. — Переход наших сельхозпредприятий вверх по цепочке создания стоимости, создание продукции с высокой добавленной стоимостью — наиболее грамотный стратегический вектор развития АПК».



По оценке «НЭО Центра», объем потребления сыров в Приволжском федеральном округе увеличивается в последние годы в среднем на 7%, при этом количество импортного сыра снижается, и рынок растет за счет собственного производства. Поэтому, считает Корягина, момент входа на рынок выбран вполне удачный. Также, по ее словам, ассортимент сыров «Агросилы» выдержан грамотно — представлены наиболее востребованные рынком виды.



Глава компании Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что за последние несколько лет все заявленные проекты в производстве сыров были представлены уже действующими игроками рынка, которые хотели расшириться. «Это все завершение проектов, начатых год-три назад. Понятно, что у некоторых игроков есть сложности с доукомплектованием предприятий оборудованием, но, насколько я понимаю, в оперативном режиме все сложности решаются. О каких-то серьезных проблемах я не знаю», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Несмотря на слабую динамику доходов населения и санкции, по мнению Груздева, потребление сыров в этом году может немного вырасти. Но при этом наблюдается смещение спроса в сторону более дешевых видов сыра, хотя, по данным за первые девять месяцев этого года, потребление твердых и полутвердых сыров снизилось несильно. «Тут дело в структуре: доля сырных продуктов может и не увеличивается, но на фоне слабой динамики доходов населения потребление более дешевых сыров, даже если они соответствуют ГОСТ, все равно увеличивается», — добавляет он.



Продолжающее падение доходов населения, и, как следствие — рост производства сырных продуктов — это первая из негативных тенденций на рынке, считает Корягина. Но, как показывают многолетние наблюдения, этот тренд быстро меняется с увеличением доходов, обращает внимание она. По мнению эксперта, производители сыров зажаты между растущей ценой на молоко и отказом сетей повышать цены на полке. Поэтому так важно иметь собственную сырьевую базу. Вторая тенденция — это давление белорусских производителей, которые, имея значительные госдотации, давят на российских игроков более низкой ценой.



Третья тенденция — это консолидация отрасли. По словам Корягиной, у топ-10 игроков рост продаж в два раза выше, чем у игроков среднего уровня. Ежегодно они увеличиваются в 1,5-2 раза, в том числе и за счет поглощения более слабых производителей. «Насколько нам известно, на данный момент в отрасли реализуется не менее восьми крупных инвестпроектов новых предприятий по производству сыров», — заключила Корягина.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов ранее говорил, что сыроделие остается одним из самых привлекательных секторов в молочной индустрии. По его словам, крупные инвесторы продолжают реализацию масштабных проектов. Однако, по мнению управляющего акционера «Комос групп» Андрея Шутова, с точки зрения объемов потребления рынок твердых и полутвердых сыров сегодня является стагнирующим. «Сыр — это условно дорогой продукт, определяющим фактором при покупке которого для 40% потребителей остается цена», — говорил он (цитата по Milknews). Поэтому в условиях падения реальных доходов населения группа не ожидает значимого роста потребления сыра.



В июле гендиректор группы «Кабош» Дмитрий Матвеев говорил «Агроинвестору», что кризис отразился на потреблении сыров: большая часть людей отдает предпочтение жизненно необходимым продуктам. Также он отмечал смещение спроса на более дешевые позиции.





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