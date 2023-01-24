С 2024 года Минсельхоз планирует субсидировать капзатраты только крупным молочным хозяйствам

Валовой надой молока в 2022 году составил 32,6 млн тонн Е. Разумный

Минсельхоз с 2024 года планирует возмещать часть понесенных капитальных затрат только крупным проектам в молочной отрасли. Об этом замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сказал на XIV съезде «Союзмолоко», пишет «Прайм». Он отметил, что такие проекты имеют хорошую рентабельность, устойчивость и способность выдерживать ценовые колебания в течение нескольких лет. Для модернизации, реконструкции, переоборудования, создания более облегченных проектов для увеличения общего поголовья на предприятиях с поголовьем до 1 тыс. животных будет разработана новая мера поддержки, добавил Разин.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе съезда отметил, что с 2024 года министерство рассчитывает немного пересмотреть механизмы поддержки отрасли, сориентировавшись, в первую очередь, на поддержке наиболее эффективных и финансово-устойчивых проектов. Рентабельность комплексов, на которых содержится более 1 тыс. голов КРС, в полтора-два раза выше, чем у более маленьких, сроки их окупаемости при этом значительно короче, сказал министр.



Агроведомство продолжит работать над сохранением всех действующих мер поддержки и увеличением объемов финансирования. «Надо понимать, что работа ведется непростая, у нас возникают новые задачи, у нас есть определенные сложности с продолжением финансирования, и молочной отрасли в том числе, в том объеме, который изначально мы закладывали», — цитирует Патрушева «Прайм».



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что в 2018 году было построено 154 новых ферм, а 85 — модернизировано. По итогам 2021 года количество новых молочно-товарных ферм сократилось до 100, а модернизированных — до 25. «В 2022 году Минсельхоз отобрал для субсидирования 87 проектов, а значит, количество новых ферм будет сокращаться, соответственно, темпы роста объемов производства сырого молока в ближайшие годы также снизятся», — считает она.



Решение Минсельхоза о компенсации части капитальных затрат только крупным фермам с поголовьем более 1 тыс. животных в текущей ситуации с дефицитом бюджета вполне объяснимо, но для малых и средних предприятий, по сути, это означает невозможность развития, отметила Петрова. «Уже много лет мы говорим о том, что фермерам необходимо задумываться над кооперацией как в части переработки молока, так и в части производства. Поэтому сейчас как никогда кооперация в молочной отрасли станет единственной возможностью развития», — заключила она.



Патрушев, выступая на съезде, также сказал, что в прошлом году все хозяйства произвели 32,6 млн т молока, сообщает «Финмаркет». «Не могу сказать, что это значительно больше 2021-го, но мы в очередной раз продемонстрировали прирост показателей», — добавил он. Рост стал возможным благодаря комплексной поддержке отрасли, модернизации действующих и открытию новых высокотехнологичных предприятий. Так, в 2022 году, несмотря на все сложности, в России появилось более 200 новых модернизированных ферм, рассказал министр. В 2023 году Минсельхоз рассчитывает на сохранение положительной динамики в отрасли как по производству сырого молока, так и в секторе переработки.



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