В молочной отрасли сохраняется неопределенность

Важный вызов для отрасли — снижение спроса на продукцию М. Стулов

Самым значимым «собирательным» событием для молочной отрасли, как и всего АПК, в 2022 году стали санкционные ограничения, считает гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев. «Во-первых, отрасль столкнулась с трудностями в части поставок упаковки, ингредиентов и других расходных материалов, необходимых для операционной деятельности. Наиболее критичной ситуация была в марте-апреле, но на сегодняшний день по большей части позиций проблемы так или иначе удалось урегулировать», — рассказал он «Агроинвестору».



Во-вторых, возникли сложности с техникой и оборудованием как в части поставок новых позиций, так и запчастей и расходников для обслуживания действующего парка, а также сопутствующего программного обеспечения. «Полностью решить вопросы в этой части пока не удалось, поскольку ряд позиций не производится ни в России, ни в доступных дружественных странах», — комментирует эксперт. В-третьих, он отмечает снижение экспорта, которое стало следствием комплекса факторов: укрепления рубля, трудностей с логистикой, роста себестоимости, ограничений в деятельности международных компаний и т. д.



Однако в прошлом году в отрасли были и положительные моменты. Так, в сырьевом секторе восстановился прирост объемов производства, также были проиндексированы нормативы по CAPEX, что существенно поддержит инвестиционную активность в дальнейшем. «В части развития технологической базы отрасли стоит отметить первый успешный кейс локализации генетики мирового уровня и запуск производства сексированного семени в Калининграде на базе компании “Интерген Рус”», — добавляет Груздев.



В переработке основные успехи сосредоточены в производстве биржевых продуктов, что, по его словам, крайне важно для развития экспортного потенциала. В этих категориях удалось существенно нарастить объемы производства, было реализовано сразу несколько крупных инвестиционных проектов, в том числе первые проекты с использованием экспортоориентированных CAPEX. «И в качестве “вишенки на торте” - отправка в Китай первой партии сухого молока в потребительской упаковке, пригодной для детского питания. Объемы были, безусловно, небольшие, но это важнейший фактор доверия к качеству нашей продукции на мировом рынке», — подчеркивает эксперт.



В наступившем году участники молочного рынка будут работать под влиянием трех ключевых факторов. Первый — адаптация всей цепочки к снижению конечного спроса. Второй — поиск решений для оставшихся вопросов, связанных с ограничениями в поставках технологий, ингредиентов и расходников. Третий — волатильность курса рубля, которая, с одной стороны, будет влиять на себестоимость, с другой — на экспортный потенциал, перечисляет Груздев. «В 2023 году в отрасли остается высокий уровень неопределенности в плане макроэкономики (курс рубля, инфляция, ключевая ставка, доходы потребителей и т. д. ), также есть риски введения новых санкций, которые могут затронуть пищевую и молочную промышленность», — не исключает он.



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