Компенсацию затрат на производство семян овощей могут увеличить

Современные тепличные комплексы круглогодичного выращивания овощей используют 80% импортных семян Pixabay

Минсельхоз начал собирать информацию от потенциальных инвесторов о необходимых компенсациях затрат на строительство селекционно-семеноводческих центров для производства семян овощей томатов и огурцов, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания в министерстве. По их словам, обсуждалась проблема нехватки средств для покрытия расходов на создание таких комплексов.



Сейчас государство компенсирует инвесторам 50% затрат, но при условии, что они вложат в производство 1 т семян максимум 1,39 млн руб. (для объектов, возведение которых началось до 2022 года, — 1 млн руб.). Однако расходы на создание теплиц составляют 420 млн руб. на гектар, при этом сбор семян составит 100 кг в год. Таким образом, инвесторы могут вернуть лишь 50-70 тыс. руб./га, что не стимулирует вложения в отрасль.



Представитель Минсельхоза подтвердил изданию, что министерство готово рассмотреть возможность изменения максимальной стоимости проекта для расчета компенсации. С этого года ведомство уже увеличило ее размер с 20% до 50% при строительстве селекционно-семеноводческих центров, что должно позволить снизить зависимость от импортных семян.



По оценке Ассоциации «Теплицы России», современные тепличные комплексы круглогодичного выращивания овощей используют 80% импортных семян, а у некоторых высокотехнологичных тепличных комбинатов зависимость от зарубежных семян достигает 100%. «Безусловно, направлению тепличного семеноводства нужна серьезная господдержка, — прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. — Товарное производство семян овощей закрытого грунта возможно только в зимних теплицах, особенно если речь идет о семенах овощей, которые выращиваются на светокультуре, а именно они дают гарантию круглогодичного присутствия овощей на полках магазинов».



По ее словам, инвестиции в строительство семеноводческих теплиц такие же, как в зимние промышленные теплицы с регулированием микроклимата и досвечиванием. Примерная стоимость таких проектов составляет 3,5 млн евро за гектар, а поскольку семеноводческие теплицы не такие большие, как товарные — их мощности составляют не более 3 га, — инвестиционная нагрузка на гектар будет еще выше — порядка 4 млн евро. «Минсельхоз сейчас акцентирует внимание на возврат затрат на само производство семян, в итоге сумма получается очень небольшой. В среднем, с гектара можно получить 100 кг семян», — уточняет она.



В качестве господдержки для строительства семеноводческих теплиц было бы актуально субсидирование капзатрат на строительство. Кроме того, при расчетах объемов готовой продукции следовало бы кратно увеличить выплаты для семян защищенного грунта по сравнению с открытым грунтом и, тем более, с посадочным материалом в виде клубней, который намного тяжелее легких семян, считает Решетникова. «Пока в тепличном бизнесе мы зависим и от зарубежной селекции, и от семеноводства. И если процесс селекции очень долгий, то обеспечить себя семенами путем тиражирования известных гибридов мы сможем за четыре-пять лет, конечно, при условии соответствующей поддержки отрасли», — добавила она.



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