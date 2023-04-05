РЗС: убытки аграриев от экспортных пошлин достигли 1 трлн рублей

Правительство выделит аграриям на производство и реализацию зерновых 10 млрд рублей субсидий flickr.com

Российские сельхозпроизводители понесли убытки в размере 1 трлн руб. из-за экспортных пошлин на зерно. Об этом президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сказал интервью газете «Ведомости». Злочевский отметил, что даже если изъятые средства возвращаются в виде субсидий, это компенсирует лишь 25% потерь. Он объяснил, что большая часть продаж происходит внутри страны, и потери от снижения цен на рынке гораздо больше, чем выгода.



По прогнозу Злочевского, в этом сезоне не ожидается роста цен на зерно. Даже если план по экспорту в 62 млн т зерна будет выполнен, в России останутся рекордные запасы. Однако в такие цифры по вывозу верят немногие, говорит Злочевский. По его словам, экспорт такого объема технологически возможен, и Россия располагает необходимой инфраструктурой, однако для этого в ближайшие три месяца придется экспортировать по 6 млн т зерна без сбоев.



Сейчас рыночные условия неблагоприятные, так как мировые цены на пшеницу снизились до $280 за тонну и ожидается их дальнейшее уменьшение, считает Злочевский. Он подчеркнул, что внутренние расходы также возросли, включая транспортировку, перевалку и обработку грузов, что создает вакуум в кармане экспортера. Глава союза заявил, что экспортер должен либо еще больше снизить закупочную цену, либо прекратить свою деятельность, что в конечном итоге приведет к падению стоимости зерна на внутреннем рынке. «К сожалению, снижать стоимость зерна на внутреннем рынке больше некуда, поэтому операции могут прекратиться», — отметил он.



По мнению Злочевского, отмена экспортной пошлины является выходом из сложившейся ситуации: рынок автоматически «встанет на место», закупочные цены вырастут, как и объемы вывоза.



В январе вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что за два года от взимания зерновых пошлин бюджет получил 240 млрд руб. «Но дело в том, что таможенная пошлина влияет на весь зерновой рынок, вне зависимости от того, экспортный он или внутренний. Рыночные уровни цен понижаются на размер пошлины при осуществлении торговых процессов как на внутреннем, так и на экспортном рынках», — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко.



Ранее стало известно, что правительство выделит аграриям на производство и реализацию зерновых 10 млрд руб. субсидий. «Подготовлено постановление, которым уточняются правила предоставления субсидий на возмещение части затрат при производстве и реализации зерновых. В прошлом году помощь таким аграриям была увеличена вдвое — до 20 млрд руб. Они продолжат получать государственную поддержку. На эти цели в бюджете текущего года предусмотрено 10 млрд руб.», — говорилось в сообщении кабмина.



По мнению Петриченко, эта сумма — очень незначительная. «За два года изъято 240 млрд руб., в год это 120 млрд руб., при прямом, а не косвенном изъятии, с помощью платежей ФТС. Если рядом поставить сумму в 10 млрд руб. — это очень скромно, 8,3%. На самом деле за последний сезон напрямую с зерновой индустрии взято больше, чем 120 млрд руб., поэтому процент возврата еще ниже — около 5-6%», — добавил Петриченко.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец сказал «Агроинвестору», что потери хозяйства от экспортных пошлин за этот год составили 250-300 млн руб. Он также считает, что сумма, которую выделило аграриям правительство, очень небольшая. «Сумма, которую выделили для Кубани, позволила выплатить по 300 руб. за тонну проданного зерна. Правительство не должно вести себя так по отношению к своим гражданам и производителям. Мы выполняем все свои обязательства по производству и налогам, а нас лишают перспектив развития и интереса к своему делу. Я знаю аграриев, которые ищут другие сферы бизнеса, куда можно было перевести свои усилия», — рассказал Неженец.



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